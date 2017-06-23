Как сохранить красоту и молодость

Возможно, ты не знаешь, но Монике Беллуччи 52 года, Пенелопе Крус – 42, а Софи Марсо в этом году исполнилось 50. Каждая из этих красоток гордится своими годами и вызывает у нас восхищение. Стареть красиво – настоящее искусство. Но есть несколько правил, которые помогут дольше сохранить молодость. Итак...





Как спать?





Специалисты подчеркивают, что нормально спать и высыпаться нужно как никогда. Особенно женщинам, которым хочется быть не просто здоровыми, но еще и внешне привлекательными. Кстати, знаешь ли ты, что полноценный, здоровый сон – это хороший способ не набирать лишний вес и даже похудеть? В ходе экспериментов по укорачиванию сна было установлено, что чем сон короче, тем больше человек начинает есть и соответственно быстрее набирает лишний вес. В частности, выяснилось, что манера переедать за завтраком, обедом и ужином вырабатывается, если спать меньше 8 часов в сутки.





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Тем, кто работает за компьютером, специалисты дают такой совет: в течение каждого часа на 5-10 минут отрывайся от монитора и не злоупотребляй крепким чаем и кофе.













Если с засыпанием проблемы, приготовь мятный чай с чайной ложкой меда. Оказавшись в постели, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем представь, что с каждым выдохом ты избавляешься от всего накопившегося за день негатива. А с каждым вдохом набираешься спокойствия и умиротворенности. Представь темное облако, которое с каждым выдохом покидает тебя, без следа растворяясь в пространстве. Подобная медитация помогает быстро погрузиться в здоровый сон.





Как питаться?





В сфере правильного питания существует довольно много правил. Но будет просто замечательно, если ты будешь придерживаться хотя бы двух. Во-первых, не станешь экономить на еде и будешь покупать только качественные продукты – лучше съесть в три раза меньше, но самое качественное и лучшее из того, что ты можешь себе позволить. И во-вторых, не будешь употреблять в пищу трансгенные жиры (маргарины, спреды и т.д.), а также выпечку на их основе.





Диетологи советуют каждую неделю практиковать какую-нибудь одну полезную пищевую привычку. Например, неделю можно готовить себе низкокалорийный ужин, а в следующую вообще попробовать заменить его стаканом кефира с пшеничными отрубями. По утрам выпивать натощак стакан теплой воды с долькой лимона и чайной ложкой меда – это придаст организму бодрости, зарядит энергией.





Как тренироваться?





Чтобы оставаться в форме как можно дольше, должна обязательно присутствовать физическая нагрузка. Тем, кому трудно выкроить в своем режиме время специально для упражнений, тренеры рекомендуют выполнять их между делами. Подойдут любые простые движения – приседания, наклоны, отжимания от стенки, поднятие ног в положении сидя. Очень хороши упражнения на растяжку.





Тем, кому трудно себя заставить активно тренироваться, следует обратить внимание на так называемые процедуры для ленивых, которые предлагают сегодня спа-салоны и тонус-клубы. Данные процедуры позволяют оставаться в форме без посещения фитнес-зала. Вот лишь некоторые из них:





Прессотерапия (она же – аппаратный лимфодренаж, пневмомассаж, импульсная баротерапия) – массаж сжатым воздухом. На сеансах на тело надевается специальный костюм – штаны, корсет, нарукавники, в ячейки костюма подается воздух – то сильнее, то слабее, волной или с усилием на определенные участки. Костюм то надувается, то сдувается, принимая причудливые формы. Одна процедура прессотерапии заменяет несколько сеансов ручного лимфодренажного массажа. Массаж воздухом снимает отеки, выводит лишнюю жидкость и токсины.





Душ Шарко - массажный эффект, разбивает избыточные жировые отложения, улучшает работу сосудов, общее состояние и тонус кожи. Снижает вес, лечит целлюлит, заболевания суставов и нервной системы.













Занятие на тонусных столах – положительно влияет на подвижность суставов, улучшает обмен веществ и мышечную функцию, выводит шлаки, снижает вес.

Ручной лимфодренажный массаж – снижает вес, устраняет отеки, улучшает обмен веществ, избавляет от токсинов, успокаивает нервную систему, улучшает кожу, укрепляет мышцы.





Как очищаться?





Здоровый кишечник работает, как хорошо отлаженный часовой механизм и регулярно проводит эвакуацию своего содержимого. А вот запоры мгновенно отражаются на состоянии кожи, поскольку организм отравляется продуктами распада.





Для того чтобы стимулировать работу кишечника, очень полезно заиметь следующую привычку: по утрам, проснувшись, делать легкий круговой массаж живота. Массировать нужно зону слева от пупка – легкими движениями в течение одной минуты по часовой стрелке.





Как держаться?





Ничто так не старит женщину, как понурые плечи и опущенная голова. При ходьбе следи за тем, чтобы живот всегда оставался втянутым, а плечи расправленными. В этом случае окружающие будут воспринимать тебя подтянутой и спортивной, даже если твой вес далек от идеального.





Как сохранить лицо?





Из-за возрастных изменений лицо оплывает, появляется второй подбородок. С этим можно и нужно бороться. Подбородок, а точнее – челюстно-подъязычную мышцу – не зря называют вторым прессом. Его нужно тренировать, чтобы сохранить подтянутым.





Специалисты рекомендуют упражнения для мышц лица. К примеру, для устранения второго подбородка поможет следующее упражнение: вытянув шею, энергично произносить звуки О, У, И в указанной последовательности, 20 раз подряд. Другой вариант – также энергично проговаривать слог МА – 20 раз.













Как ходить к врачу?





Плановые осмотры у специалистов должны стать обязательными. Раз в полгода женщина обязательно должна посещать гинеколога и маммолога. Кроме того, после 30 лет необходимо ежегодно сдавать кровь на определение уровня сахара, холестерина и протромбина. Подобная привычка позволяет вовремя зафиксировать подкравшуюся болезнь и победить ее.





Как общаться?









Софи Лорен в книге Женщина и красота рассказывала о том, как часами стояла перед зеркалом, оттачивая выражение той или иной эмоции – до тех пор, пока мышцы не запоминали нужное состояние. “Может сложиться впечатление, что мое лицо выглядело, как маска, с этими заученными эмоциями. Однако это не так – я просто знала, какое выражение лица мне идет, а какое – не украсит“, – писала она.





Мы привыкли чрезмерно гримасничать, и как результат – на переносице раньше времени появляется характерная складка, на лбу – горизонтальные морщины. Между тем, самое лучшее выражение лица – то, которое отражает внутреннее спокойствие. Попробуй последить за собой в течение дня. Ты убедишься, что 90% времени у тебя напряженно-озабоченный вид: нахмуренные брови, сжатые губы. Научись контролировать эти состояния и избавляться от них.



