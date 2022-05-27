Морковный сок для роста и красоты волос

Однако эффективно действует сок и на волосы, поэтому он применяется в косметологии уже много лет. О том, как правильно делать маски из морковного сока, читайте у нас.





Польза морковного сока

Морковный сок – чрезвычайно полезное средство, которое считают едва ли не панацеей от множества проблем с волосами. Компоненты моркови, такие как сахара, витамины и микроэлементы, способствуют комплексному восстановлению локонов. Женщины, которые страдали от секущихся кончиков, могут подтвердить, что маски из морковного сока помогают решить эту проблему.





Но на этом целебные свойства моркови не заканчиваются. Витамины укрепляют волос и фолликул, стимулируют рост волос. Регулярное применение масок делают шевелюру упругой и мягкой, возвращают ей блеск и шелковистость.





Врачи рекомендуют втирать свежевыжатый морковный сок в кожу головы. Желательно делать это минимум за час до мытья головы. Дело в том, что морковный сок, помимо всех своих полезных свойств, придает волосам легкий оранжевый оттенок.













Рецепты масок из морковного сока





1. Маска против секущихся кончиков

Возьмите половину стакана морковного сока, добавьте 2 столовые ложки репейного масла и тщательно перемешайте. Нанесите на волосы, после чего оберните их пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте на час, после этого вымойте голову с шампунем.





2. Укрепляющая маска

Вам понадобится четверть стакана морковного и столько же лимонного сока. Смешайте их, добавьте 1 свежий яичный желток. Полученную массу вотрите в корни и равномерно распределите по всей длине волос. Оставьте на час, после чего вымойте голову.





3. Восстанавливающая маска

Смешайте 1 чайную ложку сока алоэ, столько же касторового масла и четверть стакана морковного сока. Накапайте по 3 капли витаминов А, Е и С. Добавьте яичный желток и перемешайте. Нанесите на чистые влажные волосы, оберните их пищевой пленкой, смойте через час.





4. Маска для придания блеска

Возьмите 200 мл морковного сока, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока. Долейте 1 чайную ложку репейного масла и тщательно перемешайте. Нанесите на корни, обмотайте голову пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте на час, после чего вымойте голову с шампунем.



