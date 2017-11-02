Всего три масла, но эффект омоложения удивительный

К примеру, египтяне славились своими рецептами на основе исцеляющих масел, а арабские женщины и по сей день считаются истинными красавицами. Говорят, секрет вечной молодости и красоты им завещала сама царица Клеопатра…





Мы делимся с любимыми читательницами эксклюзивным рецептом. Испытай его на себе, и ты навсегда откажешься от дорогих косметических средств. Всего 3 эфирных масла и секретный способ их нанесения способны сотворить невероятное!

Эфирные масла для лица

1. Масло сандала

Эфирное масло сандалового дерева давно нашло применение в косметологии. И не зря! Оно благотворно влияет на состояние кожи и волос, снимает отеки под глазами, эффективно борется с угревой сыпью, экземой и грибком.

Изысканное масло сандалового дерева способно разгладить мелкие морщинки, освежить и омолодить кожу лица. Тонизируя кожу, масло эффективно устраняет расплывчатость контура лица и восстанавливает эластичность кожи.

2. Масло жожоба

Этот воск растительного происхождения — настоящий кладезь красоты и здоровья твоей кожи! В состав этого волшебного масла входят незаменимые аминокислоты, витамин Е, коллаген, антиоксиданты. Масло жожоба подходит для всех типов кожи, не оставляет жирного блеска, не имеет запаха и отлично впитывается, не забивая поры.Эфирное масло жожоба лечит угревые высыпания и мелкие травмы, особенно благотворно оно влияет на воспаленную, сухую и шелушащуюся кожу. Увядающая и дряблая кожа просто нуждается в этом масле!

3. Масло алоэ вера

Это масло — незаменимая основа для питательных и ухаживающих средств. Оно обладает регенерирующим, успокаивающим, увлажняющим и тонизирующим свойствами. Прекрасно борется с угревыми высыпаниями, ожогами, экземой.При нанесении на кожу масло активирует выработку коллагеновых и эластиновых волокон. Регулярное применение масла алоэ вера уменьшает глубину залегания морщинок и значительно замедляет процессы старения и увядания кожи. Лечебное масло алоэ — бесценный продукт для твоей кожи!

Сочетание всех этих масел оказывает просто потрясающий эффект! Не зря египтянки так обожают омолаживающую маску царицы Клеопатры. Секрет таится в особой последовательности нанесения этого потрясающего комплекса эфирных масел, соблюдая которую можно с легкостью добиться желаемого эффекта.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. На чистую сухую кожу лица нанеси небольшое количество эфирного масла сандала. На этом этапе необходимо наносить масло лишь на Т-зону, избегая области шеи и груди. Масло сандалового дерева отлично разогревает кожу и служит проводником, то есть усиливает эффект от последующего нанесения масел во много раз.

2. Через 5 минут приступай к нанесению второго масла — масла жожоба. Об эффекте этого чудодейственного масла не стоит повторять дважды. Подожди еще 5 минут.

3. Заключительный этап — увлажнение и успокоение кожи. Для этого воспользуйся эфирным маслом алоэ вера. Омолаживающая маска готова!

Пусть нанесение такой маски станет твоей хорошей привычкой, и уже через пару месяцев ты заметно преобразишься! Морщинки уйдут, контуры выровняются, кожа станет сияющей и свежей.

Помни, что перед применением того или иного масла необходимо провести тест на чистом участке кожи. Это поможет предотвратить нежелательные кожные реакции.

Этот рецепт непременно полюбится тебе, ведь он с легкостью поможет сохранить красоту и молодость лица. Делись этой статьей с подругами, они будут тебе благодарны!





Источник: optim1stka.ru

