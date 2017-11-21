Делаем мышцы живота сильными и красивыми (ВИДЕО)

Эта одна из причин нашего безконтрольного поведения в употреблении пищи.





К сожалению, жизнь показывает, что сколько бы вы не проводили времени в тренажерных залах, или занимались самостоятельно дома, пытаясь держать свое тело в тонусе, ваши привычки касаемые питания делают все ваши старания напрасными.





Пожилые люди очень обеспокоены тем, как уменьшить вялые мускулы на их телах. Это опасение рождается больше как средство предотвращения других проблем со здоровьем (например, сердечных заболеваний или диабета), чем, чтобы они выглядели моложе и привлекательнее.





Большинство людей предпочитают сесть на диету, чтобы похудеть. Тем не менее, это очень опасно, и может даже привести к переломам костей, так как происходит потеря жира из за диеты, а это может привести к потере плотности костной ткани, потери костной массы тела (запускается из-за процесса старения).





Слабые мышцы живота могут повлиять на нормальное функционирование внутренних органов, таких как печень, почки, поджелудочную железу и желудок.





Мышцы в области живота облегчают перемещения туловища и ног, и обеспечивают поддержку и защиту для всех внутренних органов. Когда же живот превращается в пузо, это просто означает, что мышцы брюшного пресса потеряли способность обеспечивать адекватную поддержку органов внутри. В результате, органы подвергаются еще большей большей нагрузке, чем они изначально предназначены для нормального функционирования. В результате - нарушения пищеварения, а так же боли в пояснице.





Когда же живот превращается в пузо, это просто означает, что мышцы брюшного пресса потеряли способность обеспечивать адекватную поддержку органов внутри.





Смотрите ли вы телевизор? Конечно. Как часто и как долго? Возможно у вас был тяжелый день, возможно вы испытали стресс, естественно вам хочется расслабится и отдохнуть...у телевизора.





Знаете ли вы, что проводимые недавно исследования показали, что у людей смотрящих телевидение более 2 часов в день, большая вероятность слабого развития мышц спины и живота. Собственно отсюда и возникают в дальнейшем различные заболевания.





Кроме того - люди, которые испытывают хронический стресс, находящиеся постоянно в состоянии беспокойства, скорее всего имеют дряблые мышцы.





Вы конечно знаете также, что постоянное употребление еды ближе к ночи, а у некоторых и ночью приводит к увеличению живота, даже когда вы проводите тренировки. Употребление на ночь еды, с последующим заваливанием в постель, прекрасная возможность увеличить ваш животик еще на пару сантиметров. Когда мы спим, все функции организма замедляются, и это значит, что съеденая перед этим еда не будет "сжигаться".





Старайтесь все же перекусывать за несколько часов до сна.





Вы вероятно слышали от знакомых, что хлеб, хлебные изделия, всякие булочки очень полезены для организма, наверное они правы, ну ничего, что неконтролируемое употребление этих полезных хлебобулочных изделий очень скоро зделает вас достаточно толстым.





Сохранение наших мышц живота (пресса) в хорошем состоянии, включает гараздо больше факторов, чем просто выполнение упражнений для этих групп мышц. Вам прийдется следить за количеством и качеством употребляемой вами пищи, кроме того стараться избегать стрессов.





Знаете ли вы, что одна из ваших глубоких мышц живота, поперечная брюшная мышца, играет большую роль в стабилизации позвоночника?





Как это происходит ... Эта мышца тянется от передней части желудка и вокруг, чтобы вокруг вашего позвоночника создать цилиндрическую форму. Эта мышца имеет важное значение для движения отдельных позвонков поясничного отдела позвоночника. Она как защиный панцирь вокруг него.

Слабость мышц живота могут привести к проблемам, к болям в спине, и травмам. Поэтому укрепление мышц живота играют важную роль не только для чисто эстетического восприятия, но и для здоровья.













Жир





Избыточный жир накапливается в области живота, чем старше мы становимся. Такие упражнения , как ходьба и плавание могут усилить ваши брюшные мышцы и сжигать жир. От 20 до 30 минут физической активности ежедневно прекрассно будут поддерживать ваш пресс в хорошем состоянии.





Как часто необходимо делать упражнение для пресса, и сколько надо делать повторов?





Вы должны знать, что мышцы пресса достаточно быстро восстанавливаются, из этого следует, что упражнения для этих групп мышц можно, и нужно делать часто – почти каждый день. Если перед вами поставлена цель – сделать живот плоским, дополнительное отягощение вам не понадобятся. Чтобы «накачать» мышцы пресса, вполне достаточно вашего веса тела. Повторов надо делать достаточно много – до 15-20-ти. Здесь главное не столько количество подходов, сколько правильное выполнение упражнений.





Мышцы пресса очень быстро привыкают к выполняемым упражнениям, поэтому регулярно необходимо видоизменять их.





При выполнении упражнений, избегайте эфекта "маятника", не раскачивайтесь быстро, так как раскачиванием вы пропускаете как раз ту фазу когда должны включаться именно эти группы мышц. Концентрируйтесь на конкретных группах мышц и на правильном исполнении самого упражнения.





Как «подкачать» нижнюю часть пресса ?





Нижняя область прямой мышцы хуже отзывается на нагрузку из за того, что там меньше нервных окончаний. Из за этого упражнения для нижних мышц живота кажутся более трудными. Здесь применяю метод обратных скручиваний, когда колени подводятся к голове, а не наоборот. Так же хорошее упражнение для этой мышцы это подъемы туловища на наклонной скамье, когда ваши ступни закреплены сверху. Вообще упражнения для пресса обычно делают в начале тренировки, когда еще много энергии. Кроме того сами упражнения еще неплохо разогревают тело и мышцы, что очень необходимо для последующей тренировки.





Низ живота – это место застоя кровообращения при сидячем образе жизни, из за этого именно здесь и откладывается жир. Кроме упражнений необходимо дополнительно предпринимать особые меры против застоя крови. Каждые 30 минут надо вставать из-за стола и устаивать короткую прогулку. Даже когда сидите, как можно чаще напрягайте пресс. Это помогает кровообращению.





Ниже показан комплекс базовых упражнений для различных групп пресса.







