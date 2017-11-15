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15 ноября 17, 18:56
Вкусные и полезные завтраки: рецепты красивой фигуры (ВИДЕО)
Нерациональное распределение пищи, даже если Вы будете употреблять минимальное количество калорий, приводит к нарушениям метаболизма и пищеварения. Даже самая строгая диета окажется безрезультатной. Специалисты рекомендуют выбирать другие способы похудения, и не отказывать себе в завтраке. Лучше облегчить ужин или заменить его вечерним перекусом (йогуртом, фруктами), чем отказаться от завтрака.
После пробуждения организму необходимы силы, чтобы запустить рабочие процессы и возобновить энергетические запасы на целый день. В статье на еstet-portal.com расскажем о причинах утреннего употребления пищи и рассмотрим 10 рецептов завтраков.
ВИДЕО: ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА ЗАВТРАК? 5 ПОЛЕЗНЫХ ЗАВТРАКОВ ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ OLYA PINS:
Вкусные и полезные завтраки способны поднять настроение, вызвать волну позитивных эмоций, придать сил не только на дорогу, чтобы добраться до работы, но и обеспечат организм энергией на весь день, вплоть до вечера.
Поэтому предлагаем разнообразить свой рацион и внести в свой багаж рецептов несколько действительно вкусных и полезных.
7 ПРИЧИН ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ЗАВТРАКА
- Пополнение энергетических запасов. Работоспособность увеличивается на 30%, если утром плотно позавтракать.
- Полезный завтрак – залог хорошего настроения.
- Завтрак управляет чувством голода на протяжении дня.
- Вкусные и полезные завтраки каждый день обеспечивают повышенное внимание, улучшение памяти и ускорение мышления.
- Завтраки являются профилактикой стресса.
- Утренний прием пищи регулирует метаболизм и контролирует вес.
- Полезные завтраки помогают скинуть лишний вес.
ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ: ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Хлеб и авокадо + рыба
Рассмотрим первый рецепт из авокадо с рыбой – это быстро и очень полезно. Для приготовления необходимо: один спелый авокадо, красная рыба (малосольная) и цельнозерновой хлеб.
Авокадо необходимо порезать или смешать вилкой, чтобы образовалась паста. Добавить к авокадо оливковое масло. На кусочки хлеба поместите порезанный авокадо или приготовленную пасту и украсьте кусочками рыбы. Такие бутерброды являются не просто вкусными, но и очень питательными. Ингредиенты этого блюда обогащают организм необходимыми витамины, ненасыщенными жирными кислотами (Омега-3) и углеводами.
Овсянка
Запарить овсянку и оставить на 30 минут. Также можно овсянку залить водой и оставить на ночь в холодильнике, чтобы утром осталось только добавить необходимые ингредиенты и завтракать. К уже готовой овсянке добавить порезанные яблоки (можно потереть на терке), орехи и добавить немного меда или варенье для сладости.
Залить крутым кипятком овсянку и дать настояться. Залить йогуртом и добавить сухофрукты или орешки. Получается быстрый рецепт приготовления завтрака.
Необходимо приготовить овсяную кашу с вечера, чтобы пропиталась. Для этого, кипяченое молоко залить в овсянку, и после остывания кашу убрать в холодильник. Сгущенное молоко перемешайте с лимонным соком. Добавить к сгущенному молоку мед или сахар. В овсянку поместить орехи и залить полученной смесью.
Такие вкусные и полезные завтраки овсяной кашей привнесут разнообразие в вашу жизнь.
Печеное яблоко + корица/творог/мед
Вкусные и полезные завтраки радуют своим разнообразием, и еще один рецепт на основе печеного яблока точно порадует сладкоежек. Для этого необходимо выбрать тот сорт яблок, который лучше всего нравится. Обрезать верхушку яблока, сделать небольшую выемку (лодочку), в которую поместить мед или сахар, посыпать корицей. Также вместо меда можно использовать творог, который предварительно смешайте с яйцом. Творог поместить в лодочку и посыпать сахаром. Кто желает сбросить вес, то можно запечь яблоко без ничего, после чего присыпать сахарной пудрой. Это очень вкусно и полезно для пищеварения.
ВИДЕО: БЫСТРЫЕ И ВКУСНЫЕ ЗАВТРАКИ ПЕРЕД ШКОЛОЙ / ЛАЙФХАКНЫЕ РЕЦЕПТЫ / ФУДХАКИ #4 / FOODHACKS �� AFINKA:
Источник: gurzdrav.ru
Рис с лососем
Вкусные и полезные завтраки могут быть не только низкокалорийными, но и являться плотными, чтобы до обеда не хотелось перекусить. Рис с лососем быстро готовится и его можно употреблять в пищу утром или в качестве ужина.
Нарежьте лосось меленькими пластинками и поместите на тарелку с рисом, украсив оливковым маслом и зеленью.
Овощной салат с оливковым маслом
Не одна известная актриса говорила, что продукты лучше всего употреблять в сыром виде, чтобы организм получал максимум витаминов. Поэтому, овощи, приправленные оливковым или другим маслом, будут незаменимым кладезем микроэлементов и витаминов. Какой микс выбрать, каждый решает для себя сам.
Это могут быть обычные огурцы и помидоры, или капуста и зелень. Все, что пожелает душа в это радостное утро.
Гречка с молоком или со сливочным маслом
Гречка является низкокалорийным продуктом, который богат витаминами и микроэлементами. Гречку в народе называют «царицей круп», она является легкой и сытной, подходящей для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Сварить гречку до готовности вечером или утром. Употреблять можно просто со сливочным, оливковым или другим маслом. Также полезно завтракать гречневой кашей с молоком. Для этого можно отдельно сварить кашу и добавить молоко, или варить сразу с молоком. Чтобы подсластить, можно использовать мед или просто сахар (в небольших количествах).
Омлет с помидорами
Простой омлет надоел давно и всем, но вот омлет с помидорами, а для любителей, еще и с сыром – новенький рецепт для утреннего разнообразия.
Фруктовый салат
Фрукты – рекордсмены по содержанию полезных витаминов и микроэлементов – утром станут тем толчком, который необходим организму для восстановления. Для приготовления салата можно взять любые фрукты, которые могут сочетаться друг с другом и приправить соусом собственного приготовления.
Творог со сметаной и сухофруктами
Такой рецепт завтрака подойдет тем, кто не боится поправиться. Если же фигура стоит на первом месте, используйте обезжиренную творожную массу и сметану. Такая смесь насытить организм необходимой дозой кальция и калия.
Йогурт и кукурузное печенье
Самый быстрый завтрак на скорую руку – это йогурт с печеньем. Только покупая печенье, стоит поинтересоваться калорийностью и полезными свойствами. Лучше выбирать низкокалорийные продукты, например кукурузное печенье.
Нет ничего лучше для отменного самочувствия и стройной фигуры, чем вкусные и полезные завтраки. Estet-portal.com желает Вам быть всегда в тонусе и отменном настроении!