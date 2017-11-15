Вкусные и полезные завтраки: рецепты красивой фигуры (ВИДЕО)

Нерациональное распределение пищи, даже если Вы будете употреблять минимальное количество калорий, приводит к нарушениям метаболизма и пищеварения. Даже самая строгая диета окажется безрезультатной. Специалисты рекомендуют выбирать другие способы похудения, и не отказывать себе в завтраке. Лучше облегчить ужин или заменить его вечерним перекусом (йогуртом, фруктами), чем отказаться от завтрака.

После пробуждения организму необходимы силы, чтобы запустить рабочие процессы и возобновить энергетические запасы на целый день. В статье на еstet-portal.com расскажем о причинах утреннего употребления пищи и рассмотрим 10 рецептов завтраков.

ВИДЕО: ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА ЗАВТРАК? 5 ПОЛЕЗНЫХ ЗАВТРАКОВ ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ OLYA PINS:

Вкусные и полезные завтраки способны поднять настроение, вызвать волну позитивных эмоций, придать сил не только на дорогу, чтобы добраться до работы, но и обеспечат организм энергией на весь день, вплоть до вечера.





Поэтому предлагаем разнообразить свой рацион и внести в свой багаж рецептов несколько действительно вкусных и полезных.





7 ПРИЧИН ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ЗАВТРАКА





- Пополнение энергетических запасов. Работоспособность увеличивается на 30%, если утром плотно позавтракать.





- Полезный завтрак – залог хорошего настроения.





- Завтрак управляет чувством голода на протяжении дня.





- Вкусные и полезные завтраки каждый день обеспечивают повышенное внимание, улучшение памяти и ускорение мышления.





- Завтраки являются профилактикой стресса.





- Утренний прием пищи регулирует метаболизм и контролирует вес.





- Полезные завтраки помогают скинуть лишний вес.





ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ: ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ





Хлеб и авокадо + рыба





Рассмотрим первый рецепт из авокадо с рыбой – это быстро и очень полезно. Для приготовления необходимо: один спелый авокадо, красная рыба (малосольная) и цельнозерновой хлеб.





Авокадо необходимо порезать или смешать вилкой, чтобы образовалась паста. Добавить к авокадо оливковое масло. На кусочки хлеба поместите порезанный авокадо или приготовленную пасту и украсьте кусочками рыбы. Такие бутерброды являются не просто вкусными, но и очень питательными. Ингредиенты этого блюда обогащают организм необходимыми витамины, ненасыщенными жирными кислотами (Омега-3) и углеводами.

















Овсянка





Запарить овсянку и оставить на 30 минут. Также можно овсянку залить водой и оставить на ночь в холодильнике, чтобы утром осталось только добавить необходимые ингредиенты и завтракать. К уже готовой овсянке добавить порезанные яблоки (можно потереть на терке), орехи и добавить немного меда или варенье для сладости.





Залить крутым кипятком овсянку и дать настояться. Залить йогуртом и добавить сухофрукты или орешки. Получается быстрый рецепт приготовления завтрака.





Необходимо приготовить овсяную кашу с вечера, чтобы пропиталась. Для этого, кипяченое молоко залить в овсянку, и после остывания кашу убрать в холодильник. Сгущенное молоко перемешайте с лимонным соком. Добавить к сгущенному молоку мед или сахар. В овсянку поместить орехи и залить полученной смесью.













Такие вкусные и полезные завтраки овсяной кашей привнесут разнообразие в вашу жизнь.









Печеное яблоко + корица/творог/мед





Вкусные и полезные завтраки радуют своим разнообразием, и еще один рецепт на основе печеного яблока точно порадует сладкоежек. Для этого необходимо выбрать тот сорт яблок, который лучше всего нравится. Обрезать верхушку яблока, сделать небольшую выемку (лодочку), в которую поместить мед или сахар, посыпать корицей. Также вместо меда можно использовать творог, который предварительно смешайте с яйцом. Творог поместить в лодочку и посыпать сахаром. Кто желает сбросить вес, то можно запечь яблоко без ничего, после чего присыпать сахарной пудрой. Это очень вкусно и полезно для пищеварения.

















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