Сила желтого цвета и его уникальное лечебное действие. ВИДЕО

Желтая сила символизируется напрямую с Солнцем – источником света, тепла и жизни, поэтому вызывает у человека чувство подъема, наполняет животворящей энергией, но не возбуждающей (как красная), а стимулирующей. ЖЕЛТЫЙ – цвет "самогó Солнца" , искрящийся, излучающий, дарующий тепло, жизнь и энергию. Он – главный “добытчик” и поставщик энергии для тела, cильнейший стимулятор жизнедеятельности всего организма. Желтый цвет способствует реализации как материальных ценностей, так и духовных. Это цвет деловой активности и результативности, веселья, радости и финансового успеха. Благодаря родству с Солнцем желтый цвет - антипод негативных ощущений. Вместо апатии и равнодушия он рождает чувство спокойной и, в то же время, лучистой радости, которое часто воспринимается окружающими как "врожденный оптимизм".

Пусть этот прекрасный ролик добавит в вашу жизнь немного позитива и радости.

ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ выполняет очень много разнообразных функций в плане мышления, духовности, эмоций, деятельности в обществе, а также — в физиологическом плане.









В плане мышления ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ улучшает память, активизирует умственную деятельность (особенно то, что связано с практической деятельностью). “Желтый” ум – смекалистый, можно даже сказать, в чем-то хитрый и изворотливый. /Люди, у которых много ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ, обычно хорошие специалисты сразу в нескольких областях деятельности и у них хорошо идет мелкий и средний бизнес./













В плане духовности ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ формирует в человеке мужество и самоотверженность.





В плане эмоций ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ дает жизнерадостность, веселье, оптимизм. Она делает человека “заводилой” (“душой”) компании, лидером в обществе. /С такими людьми всегда весело и интересно./





В плане деятельности ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ является главным “двигателем” человека (не дает человеку "сидеть на месте"). /У человека, наполненного ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИЕЙ, буквально всё “горит в руках": любая работа делается легко и быстро./





В физиологическом плане ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ отвечает за пищеварение, обмен веществ (в частности — водно-кальциевый обмен) и усвоение питательных элементов клетками тела. Если ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ в человеке недостаточно, то неизбежно возникают проблемы с желудком, печенью, поджелудочной железой, костной системой. Пища при этом плохо переваривается, значительно ухудшается извлечение кальция из пищи – с одной стороны, и, с другой стороны, – происходит чрезмерное отложение его солей в костях. Как следствие – тело по причине плохого усвоения кальция утрачивает гибкость и возникают разнообразные проблемы с костями (радикулит, остеопороз и т.д.).





Ухудшение памяти, снижение жизненной активности – тоже результат недостатка ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ (появляется усталость, сонливость, апатичность)./ При достаточном количестве этой энергии восстанавливается нормальное пищеварение и усвоение кальция, рассасываются отложения солей, появляются (усиливаются) гибкость и подвижность в теле, “нежность” в телодвижениях, желание действовать и активно менять свою жизнь в лучшую сторону. Человек становится веселым и жизнерадостным. Восстанавливается память и живость ума.





При нормализации работы ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ в организме вместе со всеми указанными выше улучшениями к человеку приходит и успех в делах, особенно это касается де-нежных вопросов (ЖЕЛТЫЙ – цвет золота). И здесь существует прямая связь: есть ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ – есть деньги, есть финансовый успех. /Данная энергия приносит успех в бизнесе./













ЖЕЛТЫЙ (наряду с ОРАНЖЕВЫМ) – цвет интеллекта. Используется для умственной стимуляции, развития интеллекта и интуиции (активно стимулирует работу головного мозга, помогает думать более быстро и продуктивно). Хорош для просветления туманной головы. Будит сознание, позволяет познать присущую нам внутреннюю глубину, лучше понять собственные и чужие потребности. ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ отвечает за деятельность, способность человека ставить и достигать цели, дает человеку Мудрость и делает его Творческой личностью. /В практическом смысле он означает научный ум, преодолевающий невежество./





ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – легкий, сияющий, возбуждающий, солнечный, поэтому он легко воспринимается нами и никогда не утомляет. Ему присущи радость, бодрость, нежное возбуждение. ЖЕЛТЫЙ – это смесь ЗЕЛЕНОГО и КРАСНОГО. Он соответствует динамической кинетической энергии. Цвет изменений, перемен. Он выражает основную психическую потребность человека – раскрыться, самореализоваться. Это цвет Озарения, мира Идей, цвет разрядки, освобождающий от раздражающего напряжения.













Любители ЖЕЛТОГО ЦВЕТА – люди творчества, сильные волей и духом, любящие власть, умные и чувствительные (иногда даже сверхчувствительные), терпеливые и настойчивые, умеющие концентрировать силу и волю и направлять их туда, где они наиболее эффективны. Всем своим существом эти люди устремлены к Счастью и своей настойчивостью добиваются его. Они могут преуспевать как в бизнесе, науке, так и в искусстве (причем — одновременно в нескольких сферах деятельности), умеют не только много и плодотворно работать, но и обеспечивать полноценный отдых как себе, так и другим.





ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ связана с уровнем сознания, который может открывать в человеке экстрасенсорную восприимчивость. Это “центр” психических впечатлений.









При избытке ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ – придирчивость и критичность, хвастовство своими умственными способностями, вечные планы и отсутствие действий, упрямство, неоправданная потребность в постоянных переменах и разнообразии. /Для приведения в норму нужно использовать ФИОЛЕТОВЫЙ (лучше – его ПУРПУРНЫЙ оттенок) и КРАСНЫЙ ЦВЕТА./





При недостатке ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ – частое возникновение (или постоянное присутствие) чувства огорчения, ложного ощущения нелюбви, непризнания, непонимания со стороны окружающих, изолированности, “хронический” упадок сил (устойчивая депрессия), необоснованная нетерпеливость по отношению к другим людям, боязнь учиться чему-либо новому и вносить изменения в свою жизнь. /При этом человек может пребывать в конфликте с самим собой, быть чрезмерно занятым собственной персоной./





При правильном применении ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ раскрывает осознание собственных дарований, а также – понимание и восприятие талантов и способностей других людей.













ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – укрепляющий, тонизирующий, оживляющий (лечит ум и тело). Стимулирует и усиливает нервную систему, “питает” головной мозг? нормализует и совершенствует его работу, повышает концентрацию внимания, улучшает настроение и память, активизирует все нервные процессы в организме. Эффективен как восста-навливающее средство при умственном утомлении.









ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ (как и ОРАНЖЕВЫЙ) "ликвидирует" депрессию, апатию, тревогу, поддерживает у человека хорошее настроение, усиливает аппетит и является добрым и верным помощником в работе желудка (стимулирует работу всего желудочно-кишечного тракта). Оказывает очищающее действие на весь организм в целом, особенно на органы пищеварения, печень, селезенку, желчевыводящие пути и кожу (при нарушениях в работе печени ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ оказывает самое сильное целебное воздействие по сравнению со всеми прочими цветами). Способствует выделению желчи, восстанавливает запасы минеральных веществ и снижает кислотность в организме. Эффективен в лечении диабета, гастрита, запоров. При аккуратном использовании успешно лечит экзему, дерматит и другие заболевания кожи.









Согласно древним источникам, ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ (как и КРАСНАЯ) помогает избавиться от заболеваний крови (в частности – анемии), костей, суставов, от гормональных расстройств, болезней желез внутренней секреции. Она стимулирует восстановление и регенерацию поврежденных тканей.









ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ чрезвычайно благоприятен для зрения (создает условия для наибольшей скорости зрительного восприятия, остроты зрения и ясного видения). В офтальмологии он также применяется при амблиопии ("ленивый глаз"), косоглазии, атрофии зрительного нерва, дистрофии сетчатки. /Клетки сетчатки глаза, содержащие желтые пигменты, под действием ЖЕЛТОЙ ЭНЕРГИИ начинают значительно активнее работать, что ведет к улучшению цветового зрения./













ЖЕЛТАЯ ЭНЕРГИЯ "напрямую" влияет на следующие органы:





- мозг;

- кожа;

- нервная система;

- лимфатическая система;

- весь желудочно-кишечный тракт;

- поджелудочная железа;

- желчевыводящие пути;

- селезенка;

- печень.









ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ оказывает следующее действие (обобщающий перечень):





• стимулирует развитие интеллектуальных способностей;





• помогает раскрытию в человеке возможностей его собственного духа, позволяющего познать Истину;





• способствует развитию гибкого мышления, усилению связи с окружающим миром;





• гармонизирует функции материального тела;





• оказывает очищающее действие на органы пищеварения, печень, селезенку, кожу и на весь организм в целом;





• восстанавливает запасы минеральных веществ, снижает кислотность в организме





и др.









Дети, любящие и выбирающие из цветовой палитры именно ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ, как правило, отличаются тем, что нередко уходят в мир своих фантазий. Повзрослев, они могут при определенных условиях стать мечтателями “не от мира сего”. Такие люди плохо приспосабливаются к жизни. /Нелюбовь к ЖЕЛТОМУ может означать наличие нереализованных надежд (“разбитые мечты”), истощение нервной системы./









ВНИМАНИЕ! ЗОЛОТОЙ как оттенок ЖЕЛТОГО ЦВЕТА – самый сильный цвет, помогающий вылечить "всю" болезнь и дарующий особую ("Высшую") Мудрость, Силу и Красоту. /Он настолько силен, что многие люди должны подвергаться его действию ПОСТЕПЕННО (строго дозированно), поскольку ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ усиливает сразу ВСЕ биоэнергетические поля тела и духа человека).



