Народные варианты лечения грибка кожи и ногтей солью:





При ножном грибке – растворить в литрах 3-ех воды 3 ложки столовые соли. Хорошо добавить в раствор марганцовки 1 щепотку. Через процедуры 3-4 держания ног в такой воде заражение проходит, но лечение следует продолжить еще не менее дней 10-ти.





Для лечения грибковой инфекции стопы надежным эффектом обладает соль с мятой. Для изготовления данной смеси нужно просыпать солью промежутки между пальцев, и ходить в таком виде около часа. Данную процедуру совершать 2 раза ежедневно,





Эффективное лечение грибка ногтей ног солью, которое применяется еще с Древнего Рима: ноги перед сном смачиваются в прохладной воде, в которой растворяются ложка соды и ложка соли. Через минут 10 процедуры они промываются теплой чистой водой,





Если смешать соль и уксус, то можно каждый день делать ванночки. Рецепт препарата: 100 г морской соли или поваренной, 4-е ложки уксуса и 4-е литра воды. Это превосходная смесь, как для лечения ногтевого грибка рук, так и ног,





Полоскание в концентрированном солевом растворе очень действенно даже против грибкового заражения паховой области. Для изготовления смеси следует пропорции рассчитать так, чтобы в 1 стакан с водой добавлять лишь одну ложку соли поваренной,





Также эффективна соль против грибка в сочетании со свежей мятой. Их смешивают и прикладывают на зараженные места на 1 час.





Морская соль (концентрированная) тоже прекрасно лечит грибок. Тампон из ваты, смоченный в этой смеси (ложка соли в стакане воды), накладывается на поврежденные места. Через минут несколько ноги обмывают содовой водой.





Могут возникать жжение и зуд – перетерпите! Лечиться солью морской от онихомикоза требуется не менее дней 10-ти,





Эффективное лечение грибка ногтей ног солью и чесночной водой. Для ее изготовления следует добавить раздавленный зубок чеснока и растворить ложку столовую соли в воде кипяченой (один стакан).





Когда раствор охладиться его нужно процедить и добавить еще ложки 4-е соли. Смачивать места заражения чесночной водой нужно раза 2 в день,

Чтобы лечить надежно микоз необходимо также промывать тапки солевым раствором, а потом их вытирать насухо и высушивать,













И еще очень хороший рецепт: насыпать соли(1 пакет) в посуду с подходящей емкостью. Потом намочить руки или ноги водой и помазать их солью. Затем с помощью сухой соли полностью собрать сырую. Остатки тщательно удалить щеткой.





Необходимо помнить, что даже при исчезновении видимых симптомов грибкового заражения кожи или ногтей эффективное лечение грибка ногтей ног солью должно быть продолжено еще неделю (минимум), чтобы споры и гифы возбудителя уничтожить.





Иначе возможно возвращение через какое-то время к рецидиву болезни.



