Детокс для похудения: какие продукты выбрать

Детокс – это очищение организма с помощью определенных продуктов питания. Детокс добавляет телу легкости и убирает пару-тройку лишних килограммов.Для детокса стоит употреблять ряд продуктов, которые способствуют очищению и выведению шлаков из организма. Если употреблять эти продукты каждый день, не обязательно прибегать к жесткимдетокс-диетам. Какие же они, продукты для детокса





Топ-10 продуктов для детокса





1. Лимоны





Для приготовления лимонной детокс-воды необходимо в 1–1,5 л холодной фильтрованной воды выдавить сок одного крупного лимона. Свежевыжатый лимонный сок моментально насытит воду витаминами С и В, рибофлавином, кальцием, фосфором, магнием и другими полезными минералами.Такая вода прекрасно расщепляет и сжигает жиры. Лимоны - хорошие продукты для детокса.





2. Зеленый чай





Этот напиток нормализует процессы пищеварения. Постоянно употребляя зеленый чай, вы заставите работать быстрее печень, кишечник и желудок.В чайном напитке присутствует известный антиоксидант– цинк.С помощью зеленого чая вы можете эффективно очистить кишечник, что способствует похудению.





3. Имбирь





Для чистки организма имбирем возьмите 20 г тертого корня и заварите 1 стаканом кипятка. Настаивайте напиток 20–30 минут, затем в него добавьте сок лимона и мед и выпейтеза полчасаперед завтраком в объеме 100 мл.Имбирь помогает сжигать жиры, борется с паразитами, которые живут в нашем организме. Имбирь относится к правильным продуктам для похудения.





4. Грейпфрут





Этот цитрусовый восстанавливает нормальную жизнедеятельность многих органов и тканей, отлично справляясь с гнилостными процессами в организме и повышая общий тонус организма. Для получения желаемого результата очищения нужно ежедневно принимать смесь из нескольких соков разных цитрусовых: апельсина, лимона, грейпфрута.





5. Чеснок





Одним из самых эффективных средств, которое способствует выведению токсинов и шлаков из организма, считается чеснок. Очищение чесноком позволяет удалить шлаки и бактерии не только из кишечника, но и очистить сосуды, желудок, ротовую полость. Ведь чеснок является одним из самых лучших противомикробных и антибактериальных средств, поэтому использовать его для избавления от микробов и инфекции рекомендуют многие специалисты и натуропаты. Идеальный продукт для детокса.





6. Зелень





Ешьте зелень, делайте из нее коктейли. Она прекрасно очистит сосуды и кишечник.





7. Коричневый рис





Очищение организма рисом способствует удалению токсинов из организма, улучшает обмен веществ. Нормализует вес, удаляет отеки, улучшает работу почек и печени.





8. Капуста





В ней имеются фитонциды, различные ферменты, которые хорошо влияют на микрофлору кишечника. Людям, склонным к полноте, капуста просто необходима. В ней есть тартановая кислота, которая сжигает жир. Капуста считается одним из самых эффективных продуктов для похудения.





9. Водоросли





Морскую капусту диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион лицам, страдающим ожирением или желающим сбросить пару лишних килограммов. Ламинария – это низкокалорийный продукт, которому нет равных. Помимо того что она помогает похудеть, она также пополняет запасы микро- и макроэлементов в организме, восстанавливая работу всех внутренних органов и систем.





10. Кунжут





Кунжут и его масло снизит холестерин, нормализует липидный обмен. Это отличный антиоксидант.





Максимально глубоко очистить свой организм можно на протяжении недели. Не употребляйте ничего жирного, жареного, соленого, сладкого и мучного. Питаться нужно часто и маленькими порциями.



