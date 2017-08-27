Антираковая диета доктора Моэрмана

Мировое врачебное сообщество пытается активно противостоять этому натиску – появляются новые методики профилактики и лечения подобных заболеваний. Один из нетрадиционных методов – диета Моэрмана.





Доктор Моэрман и его система питания





Эта система питания получила название «антираковая диета Моэрмана», она возникла более 70 лет назад. Создатель метода – врач из Нидерландов, проживший долгую жизнь. Доктор Моэрман дожил до 96 лет, и все это время он помогал онкологическим больным.





Количество больных из разряда безнадежных, которых ему удалось вылечить, увеличивалось, и в 1897 году его диета была официально признана Министерством здравоохранения Нидерландов в качестве метода лечения и предупреждения рака.





В поддержку Моэрмана выступил дважды лауреат Нобелевской премии ученый Л. Поллинг, назвав антираковую диету уникальной методикой.





Суть диеты доктора Моэрмана





Основная цель метода – улучшение обмена веществ, укрепление иммунитета.





Этой цели можно добиться, если питаться натуральными продуктами и регулярно употреблять в пищу:





- Фрукты,





- Овощи,





- Зерновые культуры,





- Натуральные овощные и фруктовые соки;





- Минеральные и витаминные добавки в пищу.





Главное в лечении рака – не дать размножиться клеткам злокачественной опухоли. Их способность к быстрому росту ограничивает сбалансированная кислотная среда. В ней происходит капсулирование и разрушение атипичных клеток. Здоровые клетки тканей человеческого организма получают достаточно полезных веществ, что предохраняет их от преобразования в злокачественные образования.





Доктор Моэрман утверждал, что натуральные продукты и так содержат сбалансированный набор ферментов, кислот, минералов, витаминов, фруктозы. Поэтому ни одна витаминная добавка их не заменит, а продукты, созданные на промышленных предприятиях, искусственно лишены этих составляющих.





Диета, рекомендованная врачом, является незаменимым дополнением к 8 самым важным минералам и витаминам. Он утверждал, что бесполезно применять его рекомендации на фоне питания, состоящего из жирных, соленых продуктов высокой калорийности.





Основные правила питания онкологических больных по Моэрману:













- Можно питаться в соответствии с собственным режимом, но диету соблюдать строго обязательно;





- Взрослые должны ежедневно употреблять 1-2 сырых яичных желтка, дети – 1 желток. Они запрещены при раке печени и желчного пузыря до улучшения состояния больных.





- Обязательно съедать каждый день 3 лимона, или выпивать сок из такого же количества фруктов.





- Рекомендованные больному продукты он может съедать по отдельности или вместе, выбирая их по своему предпочтению из списка рекомендаций.





- Питание предусматривает не менее 3 приемов пищи, с чередованием горячих и холодных блюд.





Подобной диеты могут придерживаться не только онкологические больные, но и совершенно здоровые люди. После нескольких месяцев следования рекомендациям доктора Моэрмана, они почувствуют себя здоровыми людьми.









Принцип построения меню





Вот пример меню на один день, составленное в соответствии с методом доктора Моэрмана:





Завтрак – овсяная каша с фруктами и обезжиренным молоком или бутерброд из муки грубого помола, масла и сыра, сок из лимона и 2 апельсинов, травяной чай, пахта.





2 завтрак – смесь свекольного и яблочного сока, фрукты.





Ланч – паровые овощи, приправленные кусочком сливочного масла, каша из цельнозерновых злаков, салат с заправкой из сока лимона и салатного масла, фрукты.





Обед – гороховый суп из цельного зерна, хлеб из муки грубого помола, фрукты, овощи, биойогурт, пахта.





Ужин – 1-2 желтка, взбитых с 200 мл нежирного молока, пахта с 200 мл сока грейпфрута, крекеры из нерафинированной муки.





Вечер – пахта с лимонным соком.





Перед сном – 200 мл теплого нежирного молока.









Перечень рекомендованных продуктов





Хлеб и зерновые культуры. Разрешается: хлеб, макароны и крекеры из муки грубого помола, отруби пшеницы, ячменя, овса, кукурузные, овсяные, пшеничные хлопья, нешлифованный рис. Запрещается: продукты из муки тонкого помола (выпечка, хлеб, макароны, соусы).





Молочные продукты. Разрешается: домашний и плавленый сыр, обезжиренное и кислое молоко, масло, сметана, кефир, пахта, брынза и другие продукты с молочной кислотой и ацидофильными добавками. Запрещается: соленые сыры большой жирности.





Овощи. Разрешаются все овощи за исключением картофеля, бобовых, краснокочанной, белокочанной и квашеной капусты. Ограничиваются в употреблении: цветная, брюссельская, салатная капуста, кудрявая петрушка.





Фрукты. Разрешаются все фрукты кроме инжира, фиников, винограда, ревеня. Рекомендуется есть фрукты сырыми, в крайнем случае, тушить их на пару. Сахар в отвар фруктов не добавляют, его не доводят до кипения, сухофрукты замачивают на сутки, сливая перед употреблением воду.





Соки. Разрешены все фруктовые и овощные соки, особенно апельсиновый в смеси с лимонным, морковный, свекольный сок.





Пряности и вкусовые добавки. Разрешено ограниченное количество следующих улучшителей вкуса блюд: лавровый лист, сливки, чеснок, черный перец, мед (не более 1 ч.л. сутки), оливковое и подсолнечное масло холодного отжима, лимонный сок, мускатный орех, травяной чай, бульонные кубики без консервантов.





Перечень запрещенных продуктов













По мнению доктора Моэрмана, состояние больного могут ухудшить следующие продукты (их он запрещает к употреблению):





Кофе,





Алкоголь,





Белки яиц,





Мясо и рыба, бульоны на их основе,





Животный жир,





Пищевые добавки и искусственные красители;





Растительные масла горячего приготовления;





Маргарин, разрыхлители теста,





Грибы,





Картофель,





Табак, сигареты,





Жирные сыры,





Моллюски, бульоны на их основе;





Чай;





Рафинированный сахар и изделия из него,





Пшеничная мука и выпечка из нее.





Все продукты, кроме вышеперечисленных, разрешается употреблять в любых комбинациях.





3 золотых правила диеты по Моэрману:





- Не есть больше, чем хочется;





- Пища должна тщательно пережевываться;





- Способ приготовления продуктов не должен уничтожать витамины и минералы в их составе.







