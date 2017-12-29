Хозяйственное мыло: неизвестные факты

Оказывается, дело вовсе не в экономии, а в исключительных свойствах этого неприглядного и недооцененного мыла.





Супермощный антисептик

Мы привыкли считать, что лучше спирта антисептика нет. Поэтому при любой травме (ссадина, порез) ищем что-нибудь спиртосодержащее для дезинфекции. Но оказывается, хозяйственное мыло, состоящее только из жирных кислот и натриевой соли, убивает значительно больше бактерий и вирусов, чем спирт. Лучше мыла по бактерицидным свойствам только хлорка, но она не подойдет аллергикам.





Хозяйственное мыло как антисептик имеет одно преимущество, которое особо оценят мамы: при обработке раны оно не щиплет и не жжет, смазать разбитое колено ребенку будет намного проще мылом, чем зеленкой. И ожог оно также заживляет, кстати.





Благодаря его дезинфицирующим свойствам хозяйственным мылом можно улучшить состояние проблемной кожи (акне), вылечить грибок стопы, себорею (перхоть), молочницу. Также оно помогает избежать раздражения, сыпи и зуда на месте бритья. При этом совершенно гипоаллергенно, что делает мыло незаменимым для аллергиков.





Важно, однако, помнить, что щелочь здорово пересушивает кожу, поэтому после использования мыла необходимо её дополнительно увлажнять кремом. И не переусердствовать – мыться хозяйственным мылом каждый день в любом случае не стоит.





Чистящие свойства

Это мыло отстирает там, где не справится большинство отбеливателей. Замочить на некоторое время либо намылить перед загрузкой стиральной машины – и результат несомненно порадует! Ещё один способ – намылить и дать высохнуть на солнце, а потом постирать.





Детские игрушки намного эффективнее мыть именно мылом, а не обдавать кипятком, так как высокие температуры могут испортить игрушку, а не очень качественный пластик под воздействием кипятка выделяет токсические вещества. Намылить и смыть – нет ничего проще.





Все стиральные порошки делают на основе хозяйственного мыла и кальцинированной соды, остальные компоненты – просто отдушки и красители. То есть чтобы отстирать что-то, не нужно ничего особого, можно натереть мыло и стирать им в машинке, особенно если это одежда и пеленки новорожденного или в доме есть аллергик. С мыла можно сделать дешевые и экологически безопасные заменители практически любой бытовой химии.



