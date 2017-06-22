16 способов применения соды, о которых вы и не догадывались

Но сегодня мы решили рассказать о тех областях ее применения, которые на самом деле не очень известны.







От кулинарии до косметологии — мы расскажем как применять соду в непривычных целях.

1. Чтобы облегчить боль в мышцах после изнурительной тренировки, прими расслабляющую ванну с содой.





2. Ванночки с содой помогают удалить грязь и грибок с ногтей.





3. Средство против зуда и неприятного запаха: в 1 л теплой воды добавь 2 ст. л. соды и 1 ст. л. масла мяты. Держи в такой ванночке руки и ноги в течение 20 минут. Или нанеси немного соды на зубную щетку и протри ею свои пальчики.





4. Чтобы освежить дыхание, прополощи рот водой с содой.





5. Немного соды наносят на следы от пчелиных укусов и укусов других насекомых, чтобы облегчить боль и зуд.





6. «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс», а теперь замучил зуд в загипсованной руке или ноге? Задуй туда немного соды с помощью фена, используя режим холодного воздуха.





7. Если оставить в холодильнике мисочку с раствором соды, она впитает в себя неприятные запахи.





8. Содой, смешанной в равных частях с аспирином, можно с успехом заменить дрожжи.





9. А ты знал, что при сильном кашле выручают содовые ингаляции?





10. Если украшения из драгоценных металлов потеряли прежний блеск, залей их крутым кипятком, в котором предварительно раствори 1 ч. л. соды. Через 10–15 минут промой прохладной проточной водой.





11. Одно из лучших средств от изжоги — молоко с щепоткой соды.





12. Бокалы, стаканы, рюмки приобретут хрустальный блеск, если их вымыть в воде с добавлением соды.





13. Чтобы быстрее сварить фасоль или другие бобовые, положи в кастрюлю 1 ч. л. соды на 1 литр воды.





14. От мозолей на руках помогут ванночки с содой (1 ст. л. на 1 литр воды), делать их нужно 2–3 раза в неделю.





15. Еще один способ использовать соду не по назначению: ее применяют, чтобы усилить действие стирального порошка!





16. После готовки советуют мыть руки с содой вместо мыла. Это помогает удалить с кожи неприятные запахи от лука, чеснока или рыбы.





Узнав об этих необычных способах использования соды, можно еще раз убедиться в том, что даже самые простые средства гораздо лучше справляются со своей работой, чем дорогая химия.







