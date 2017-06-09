7 признаков большого количества токсинов в организме

Источников, которые поставляют в наш организм токсины – великое множество. И когда токсины не выводятся и начинают накапливаться, может случиться определенные проблемы со здоровьем. Как же определить, что в теле много токсинов?





Оказывается, распознать эту проблему можно по следующим семи признакам.





1. Бессонница. Как оказывается, один из видов токсинов — эстроген является основной причиной бессонницы. Если вас начала мучить бессонница, возможно, стоит почистить печень, так как это состояние часто связано с проблемами печени. В этом процессе хорошо помогут напитки из брокколи, цветной капусты.





2. Вялость. Если вы быстро устаете, на вас накатывается вялость, похоже, что вашему организму срочно нужна детоксикация. Не пытайтесь решить проблему употреблением кофеина и таурина — это лишь усугубит проблему. Эти препараты дадут лишь кратковременного ощущения большой бодрости, а затем наступит ухудшение настроения, и усталость будет еще больше изначальной.





3. Головные боли. Мигрени (хронические головные боли), которые стали вашими систематическими спутниками, могут быть свидетельством того, что в организме накопилось чрезмерное количество токсинов. Нужно быть готовыми, что во время процесса детоксикации головные боли могут даже усилиться, а не исчезнуть совсем. Но со временем они все же значительно уменьшатся.





4. Проблемы с кожей. В процессе удаления токсинов важную роль играет кожа. Когда внутренние органы самостоятельно уже не в состоянии удалить токсины, они делегируют свои функции коже. Попытка тела очистить себя от токсинов может обернуться сыпью и прыщами. Многие проблемы кожи предупреждают, что организм нуждается в очистке.





5. Желтый или белый язык. Язык – индикатор состояния токсинов в организме, а также здоровья пищеварительной системы. Если поверхность языка белого или желтого цвета, стоит знать — в пищеварительной системе много токсинов.





6. Накопление жировой ткани в области живота. Токсины, которые поступают в организм вместе с пищей и жидкостью, а также, токсины, которыми мы дышим, могут ускорить накопление жира в брюшной полости. В этом случае токсины, которые остаются в организме, попадают в брюшную полость, не выводятся организмом наружу и остаются там. Их можно удалить только детоксикацией.





7. Ощущение тепла. Дело в том, что один из самых естественных способов, которым организм удаляет химические отходы, — пот. В случае, когда в организме накопилось слишком много токсинов, он будет «перегреваться» в попытке заставить его потеть. Именно поэтому люди постоянно чувствуют жар, даже когда на улице холодно.



