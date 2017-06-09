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Леди
Красота и здоровье
5 июня 17, 22:32
Откуда появляется лишний жир?
Жир
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Почему накапливаются лишние жиры? Потому что вы потребляете больше калорий, чем тратите. Звучит понятно, но тут все не так просто.

Все вокруг не устают повторять, что надо считать калории. Съела тарелку супа – 150 калорий, сделала сто приседаний – потратила 150 калорий. Ноль-ноль, ничья. И кто только такие советы дает! Ведь все мы при одинаковых нагрузках и одинаковом «приеме внутрь» калорий тратим разное их количество, и зависит это буквально от всего, пишет sunhome.ru.

1. От неправильного питания

200 калорий – стакан свежевыжатого апельсинового сока (да-да, в нем очень много сахара, аккуратнее с ним), или сухарик с сыром, или пара шоколадных конфет, или салатик с йогуртовой заправкой. Как вы думаете, какое из этих меню, скорее всего, организм не потратит, а прибережет в виде жира на бедрах? Правильно, конфеты (кстати, во вторую очередь – сок! ). В шоколадных конфетах пагубное сочетание жира и быстроусваяемых углеводов. Если после этого не заняться физическими упражнениями и не получить нагрузку, то они моментально переходят в жир.

«Медленные» углеводы – каши, например, - вот что вам нужно. Они перевариваются медленно, сохраняется длительное чувство насыщения, и вы успеваете их израсходовать, даже если не идете бегать в парк, а спокойно смотрите сериал. Боитесь макарон? Зря! Если они из твердых сортов пшеницы, то в компании с овощами – это то что доктор прописал.

2. От обмена веществ как такового

Если с гормонами уже разобрались, то у вас есть поле для экспериментов со своим обменом веществ. Чем он быстрее, тем больше тратится калорий. И ускорить его очень просто. Гениальный способ - дробное (5—6 раз в день) питание. Хотя есть научные доказательства, показывающие, что у полных людей может быть ускоренный обмен веществ. У таких людей жир как был, так и остается на своем месте даже при нормальном гормональном статусе.

3. От количества мышц в организме

Девушка с развитыми мышцами даже во сне тратит больше калорий, чем неспортивная девушка, сосредоточенно читающая статью в интернете. У спортсменов ускорен обмен веществ, но стоит бросить заниматься спортом, как жир будет откладываться в мышцах, это так называемый эктопированный жир.

4. От гормонов (в случае с лишним весом, от избытка или недостатка тех или иных гормонов)

Именно поэтому значительные изменения веса говорят о том, что пора посетить эндокринолога и откорректировать в случае необходимости свой гормональный статус с помощью специалиста. Также неизбежно, что перед началом цикла женщины немного отекают, это тоже связано с гормонами. Фактически гормональные изменения являются причиной избыточного веса при мерно у 5 у процентов людей с избыточным весом.

Худеть действительно просто – удержать тяжело

Надо только начать, потом будет трудно остановиться! Ведь так приятно с удовольствием смотреть на себя в зеркало в новом формате. Знайте – быстро худеть можно, но за чем? Такой результат долго не продержится и это очень вредно для здоровья, а главное - вес вернется.

Нормы похудения

Конечно, никаких норм в этой области нет. Но есть понятие адекватного снижения массы тела. Это потеря 5-10% от исходного веса за 3-6 месяцев.

Тем, кому надо сбросить всего килограммов 10, худеть рекомендуется не больше чем на 1—2 килограмма в 1—2 месяца. Тогда вы сохраните свой новый вес и не будете поправляться.

Тем, кто хочет попрощаться с 30 и больше килограммами ненужного жира, можно сбрасывать и больше килограмм в месяц, но делать это лучше под присмотром вызывающего у вас доверие врача. Он проследит, чтобы худеть вам было комфортно и безопасно для здоровья.

Скорая помощь в похудении

Сибутрамин – сокращение непомерного аппетита

Существуют вспомогательные вещества, помогающие похудеть. Например, вещество сибутрамин. Это простой способ регулировать аппетит для тех, кто ест больше, чем хочется. Иначе говоря, аппетит уменьшается и возвращается в здоровое русло. Бутерброды с маслом могут даже показаться чем-то не вполне съедобным – правильно, к чему эти ненужные жиры?

Это вещество выпускается под разными названиями. 

Необходимо помнить, что все препараты выписывает врач. Снижать вес стоит только под руководством профессионального специалиста. Он поможет разобраться не только в причине вашего избыточного веса, но и найдет меры его мирной ликвидации.

Источник: e-news.com.ua
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