Откуда появляется лишний жир?

Все вокруг не устают повторять, что надо считать калории. Съела тарелку супа – 150 калорий, сделала сто приседаний – потратила 150 калорий. Ноль-ноль, ничья. И кто только такие советы дает! Ведь все мы при одинаковых нагрузках и одинаковом «приеме внутрь» калорий тратим разное их количество, и зависит это буквально от всего, пишет sunhome.ru.

1. От неправильного питания

200 калорий – стакан свежевыжатого апельсинового сока (да-да, в нем очень много сахара, аккуратнее с ним), или сухарик с сыром, или пара шоколадных конфет, или салатик с йогуртовой заправкой. Как вы думаете, какое из этих меню, скорее всего, организм не потратит, а прибережет в виде жира на бедрах? Правильно, конфеты (кстати, во вторую очередь – сок! ). В шоколадных конфетах пагубное сочетание жира и быстроусваяемых углеводов. Если после этого не заняться физическими упражнениями и не получить нагрузку, то они моментально переходят в жир.

«Медленные» углеводы – каши, например, - вот что вам нужно. Они перевариваются медленно, сохраняется длительное чувство насыщения, и вы успеваете их израсходовать, даже если не идете бегать в парк, а спокойно смотрите сериал. Боитесь макарон? Зря! Если они из твердых сортов пшеницы, то в компании с овощами – это то что доктор прописал.

2. От обмена веществ как такового

Если с гормонами уже разобрались, то у вас есть поле для экспериментов со своим обменом веществ. Чем он быстрее, тем больше тратится калорий. И ускорить его очень просто. Гениальный способ - дробное (5—6 раз в день) питание. Хотя есть научные доказательства, показывающие, что у полных людей может быть ускоренный обмен веществ. У таких людей жир как был, так и остается на своем месте даже при нормальном гормональном статусе.

3. От количества мышц в организме

Девушка с развитыми мышцами даже во сне тратит больше калорий, чем неспортивная девушка, сосредоточенно читающая статью в интернете. У спортсменов ускорен обмен веществ, но стоит бросить заниматься спортом, как жир будет откладываться в мышцах, это так называемый эктопированный жир.

4. От гормонов (в случае с лишним весом, от избытка или недостатка тех или иных гормонов)

Именно поэтому значительные изменения веса говорят о том, что пора посетить эндокринолога и откорректировать в случае необходимости свой гормональный статус с помощью специалиста. Также неизбежно, что перед началом цикла женщины немного отекают, это тоже связано с гормонами. Фактически гормональные изменения являются причиной избыточного веса при мерно у 5 у процентов людей с избыточным весом.

Худеть действительно просто – удержать тяжело

Надо только начать, потом будет трудно остановиться! Ведь так приятно с удовольствием смотреть на себя в зеркало в новом формате. Знайте – быстро худеть можно, но за чем? Такой результат долго не продержится и это очень вредно для здоровья, а главное - вес вернется.

Нормы похудения

Конечно, никаких норм в этой области нет. Но есть понятие адекватного снижения массы тела. Это потеря 5-10% от исходного веса за 3-6 месяцев.

Тем, кому надо сбросить всего килограммов 10, худеть рекомендуется не больше чем на 1—2 килограмма в 1—2 месяца. Тогда вы сохраните свой новый вес и не будете поправляться.

Тем, кто хочет попрощаться с 30 и больше килограммами ненужного жира, можно сбрасывать и больше килограмм в месяц, но делать это лучше под присмотром вызывающего у вас доверие врача. Он проследит, чтобы худеть вам было комфортно и безопасно для здоровья.

Скорая помощь в похудении

Сибутрамин – сокращение непомерного аппетита

Существуют вспомогательные вещества, помогающие похудеть. Например, вещество сибутрамин. Это простой способ регулировать аппетит для тех, кто ест больше, чем хочется. Иначе говоря, аппетит уменьшается и возвращается в здоровое русло. Бутерброды с маслом могут даже показаться чем-то не вполне съедобным – правильно, к чему эти ненужные жиры?

Это вещество выпускается под разными названиями.

Необходимо помнить, что все препараты выписывает врач. Снижать вес стоит только под руководством профессионального специалиста. Он поможет разобраться не только в причине вашего избыточного веса, но и найдет меры его мирной ликвидации.

Источник: e-news.com.ua