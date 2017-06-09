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Леди
Красота и здоровье
6 июня 17, 16:13
Ученые рассказали, какие параметры тела являются идеальными
фигура
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Британские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, какие параметры тела для мужчин и женщин являются идеальными.
Для того, чтобы это определить, ученые провели эксперимент с 3d-моделированием. Они предлагали мужчинам и женщинам в компьютерной программе составит идеальную фигуру представителя противоположного пола.

Всего в эксперименте приняли участие несколько десятков человек, все они были гетеросексуальной ориентации. Кроме непосредственно моделирования пары также отвечали на вопросы о привлекательности противоположного пола.

Чтобы выразить свое мнение было более комфортно, участники воспользовались программой, с помощью которой могли моделировать тело вплоть до сантиметра.

После этого специалисты анализировали полученные данные и выводили общие параметры привлекательности того и другого пола. Оказалось, что мужчинам и женщинам одинаково нравятся спортивные тела. Составляя свой идеал, почти все добровольцы указывали важным параметром стройность и спортивность телосложения человека.

Кроме того, оказалось, что дамы всегда называли привлекательным тело несколько стройнее, чем их собственное, а также при составлении идеального женского тела всегда указывали грудь больше, чем их. 

А вот мужчины оказались не такими фанатами большой груди, они не так часто на идеальном женском теле хотели бы видеть действительно большую грудь, намного чаще они отдавали предпочтение груди нормального размера и в целом стройному телосложению, а также мужчины отмечали важность спортивного телосложения как для представителей своего пола, так и для дам.

источник: tvnet.lv 
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