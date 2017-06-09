ТОП-5 самых полезных ягод июня (ФОТО)

За что так ценят ягоды? Конечно за вкус! Кроме того, считается, что в ягодах содержатся все известные витамины. Это не совсем верно, так как в основном ягоды богаты витамином С, бета-каротином и фолиевой кислотой. Остальные витамины представлены весьма скромно. Но имеющийся состав впечатляет: сахара, витамин Р, пектин, органические кислоты и минеральные соли.

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Весьма распространенным является ошибочное мнение, что чем больше есть ягод и других свежих витаминов, тем лучше. Якобы, полезные вещества отложатся про запас, и их хватит на всю зиму. Но больше, чем необходимо, организм не усвоит, излишки витаминов выводятся через почки. А вот избыточное количество ягод может спровоцировать массу неприятностей, таких как вздутие живота, диарея и проблемы с почками.

Какие ягоды растут в июне

Земляника

Земляка отличается приятным ароматом depositphotos.com

В первые летние дни в начинает появляться земляника – маленькие яркие лесные ягоды. Ягоды земляники – размером от 0.5 до 5-6 см, нежно-красного цвета, мясистые и очень ароматные. Разные сорта ягод различаются интенсивностью окраски и аромата, оттенками вкуса, а также размером плодов. Лесная земляника – наиболее мелкая, однако самая вкусная и душистая.

Лечебные свойства земляники обусловлены их богатым химическим составом: врачи и диетологи рекомендуют употреблять землянику при нарушениях обмена веществ, атонических запорах, гастритах и язвенной болезни, гипертонии, атеросклерозе и других хронических заболеваниях.

В составе земляники намного больше железа, чем в чернике, крыжовнике, малине, апельсине, инжире. Земляника замечательно сочетается с молочными продуктами, поэтому ее часто используют кондитеры для приготовления разнообразных сладких блюд – йогуртов, творожных десертов, муссов и мороженого. Из земляники варят джем, варенье, делают желе. Сладкие ягоды входят в состав разнообразных кулинарных рецептов – в качестве начинки для тортов и пирожных, блинчиков или сладких вареников.

Клубника

Клубника содержит много витамина С depositphotos.com

Несмотря на то, что можно купить клубнику в супермаркетах в любое время года, все-таки лучше дождаться конца мая-начала июня, когда появляется свежая клубника без нитратов. Выбирай крепкие ягоды, среднего или мелкого размера с сохранившимися цветоножками.

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Те, кто едят клубнику, действительно сочетают приятное с полезным. Приятное приходит с неповторимым кисло-сладком вкусом и ароматом. Что касается полезного, что наряду с витаминами С и В, железом, медью и цинком, ягоды клубники содержат антиоксиданты, например, фолат, антоциан, кварцетин, кемферол, а также детоксиканты.

Лучше всего есть свежесорванные ягоды. Хороша клубника также со сливками или сметаной, с небольшим количеством сахара. Вот несколько клубничных рецептов, хорошо подходящий к жаркой летней погоде.

Черешня

Черешня богата магнием depositphotos.com

Сегодня известно более 1000 сортов черешни, от черной до розовой и желтой. Ранние сорта черешни плохо хранятся, поэтому употребляются обычно в свежем виде. Показателем хороших ягод является не только отличный внешний вид фруктов, но и состояние плодоножек. Если они сухие и потеряли цвет, это значит, что черешня и вишня уже перезрели или долго хранились.

Любители черешни должны учитывать, что содержание полезных веществ, таких как кальций, калий, железо, магний, фосфор и кремневая кислота выше в более темных сортах по сравнению со светлыми.

Черешня хороша как десерт, а также в качестве украшения тортов, добавки к мороженому, в выпечке. Позднюю черешню сушат, замораживают, готовят из ягод компоты, варенья, джемы, ароматные наливки.

Вишня

Вишня содержит 55 ккал на 100 г depositphotos.com

Вишня уже много столетий ценится людьми за свои лечебные и вкусовые качества. В ней много витаминов и микроэлементов, которые помогают очистить организм и избавить от лишних килограммов.

Самыми полезными считаются мясистые, сладкие и плотные плоды. Особенно много в вишне витаминов. Это и С, и РР, и А, и В1, и В2. Также эта ягода является источником таких полезных и жизненно необходимых минералов, как: калий, натрий, кальций, железо, йод, фосфор, магний.

Специалистами также доказано, что вишня очень полезна для мышц, кожи и сосудов. Ее ежедневное употребление способствует нормальной работе сердца, позитивно сказывается на функциональности нервной и пищеварительной системы. Хороша вишня и тем, что она малокалорийна: в 100 грамм ягод – всего 55 калорий.

Красная смородина

В красной смородине меньше витамина С, чем в черной depositphotos.com

Красная смородина по содержанию витаминов близка к черной, но витамина С в ней значительно меньше. Сок красной смородины обладает прекрасным желирующим свойством и благоприятно влияет на кишечник, поэтому противопоказаний к употреблению этой ягоды нет. Особенно хороши и полезны такие заготовки из красной смородины как желе, приготовленное холодным способом, путем смешивания сока с сахаром, и пастеризованные компоты.