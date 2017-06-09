Как ухаживать за кожей лица летом

Повышенная влажность и солнечные лучи очень сильно влияют на состояние нашей кожи, а период адаптации к данным условиям вызывает дополнительные проблемы. Каждая из нас использует множество косметических средств, подобранных на своё усмотрение, но знаем ли мы в чём действительно нуждается наше лицо и как ухаживать за ним в самый жаркий сезон?





Первое, что нужно сделать летом - это отложить в сторону все зимние тональные основы и стойкие пудры, которые очень сильно забивают поры. Для летнего сезона есть ряд специально разработанных косметических средств таких как: ВВ крема лёгкой текстуры, рассыпчатые пудры. Используя данные продукты кожа будет выглядеть естественно, SPF входящий во многие ВВ крема спасёт от солнечного излучения. Лёгкость - залог красивой кожи!

Не забываем про очищение. Очищать кожу нужно два раза в день - утром и вечером, но злоупотреблять этим тоже не стоит, так как чрезмерное увлечение очищением также может привести к нарушению естественного уровня Ph кожи, что ведёт к её иссушению и выработке ещё большего количества кожного сала. Используйте гели и пенки для умывания вечером, а утром отдавайте предпочтение минеральной воде. Минеральная вода содержит высокое количество солей, йода, полезных минералов,что успокаивают и смягчают наше лицо.

Сейчас многие известные производители уходовой косметики производят термальную воду, что по составу похожа с минеральной водой. Термальная вода имеет более мягкую структуру, что бережно очищает нашу кожу, благоприятно влияя на неё.





Отличный способ проснуться и взбодрить свою кожу - это использовать замороженные кубики льда с минеральной водой или различными отварами трав. Полезное воздействие на кожу имеет отвар ромашки, что успокаивает и снимает раздражение. Отвар календулы способствует заживлению ранок.

Очищайте кожу 1-2 раза в неделю масками, они наладят работку сальных желез, очистят поры и разгладят поверхность кожи.

Применяя эти простые советы ваша кожа будет красивой, увлажненной, а главное здоровой!



