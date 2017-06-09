Полнолуние 9 июня: Как сохранить здоровье и привлечь деньги

Чтобы этот специфический период прошел без ошибок и потрясений, полезно заглянуть в лунный календарь на июнь 2017 и изучить фазы Луны.





В период фазы Луны полнолуния ночное светило достигает пика своего возрастания. Именно поэтому лунная энергетика в это время так сильна и ощутима. В период полной Луны многие могут почувствовать, что они буквально заряжены новыми силами, даже может возникнуть желание сделать невозможное. Такое состояние нужно использовать для достижения своих целей, и самое время реализовать то, на что не хватало энтузиазма или энергии.









фазы Луны в июне





Однако в период полнолуния в июне 2017 стоит быть и предельно осторожными, так как из-за переизбытка энергии и нестабильного эмоционального фона могут регулярно возникать конфликты, ссоры, ошибки. Полная Луна в июне 2017 – это тот случай, когда показывать свой характер категорически не стоит, а лучше сглаживать острые углы терпением, а также не поддаваться на провокации.





Правда, астрологи сходятся во мнении, что период полнолуния хорош для любовных отношений. Поэтому в период полной Луны самое время наладить интимную жизнь между партнерами. Если супружеская жизнь не клеится — полнолуние в июне 2017 отличный шанс все исправить. Не зря же статистика гласит, что во время фазы полнолуния многократно повышается возможность зачатия.





Как полная Луна в июне 2017 повлияет на здоровье





Множество случаев, известных еще со времен знаменитого Гиппократа, позволяют сделать вывод о том, что во время наступления полнолуния в организме человека происходят своеобразные перемены. В частности, на полную Луну снижается скорость обмена веществ, что негативно сказывается на состоянии крови.













Поэтому бытует мнение, что на полнолуние лучше не назначать хирургических операций, так как в этот период, во-первых, чаще происходят кровотечения, которые сложно остановить, а процесс выздоровления занимает больше времени. Замечено, что полнолуние плохо влияет для следующего типа людей – тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, гипертоники — у них наблюдаются нарушение работы сердца, увеличение количества жидкости в тканях.





Также фаза полной Луны связана с возрастанием риска заболеваний желудочно-кишечного тракта и отравления. Объясняется это тем, что в дни полнолуния активизируется жизнедеятельность микробов и вирусов, а эффективность лекарственных препаратов, напротив, снижается. Тем не менее, существуют диеты, которые особенно эффективно соблюдать именно в полнолуние, а по наступлении лета 2017 девушки особенно интересуются темой, как быстро похудеть.





Как загадать желание на деньги в полнолуние





Полнолуние — загадочное и даже мистическое время, с которым связано немало легенд, преданий и тайн. Издревле период полной Луны использовали для проведения различных ритуалов и обрядов, так как считалось, что мощная энергетика Луны помогала привлечь, удачу, деньги и любовь. Поэтому сегодня рассказываем, как правильно загадывать желание на полную Луну.













Если хотите привлечь в вашу жизнь достаток, попробуйте приготовить «денежный напиток». Для этого: налейте в бутылку чистую воду, создайте в уме «денежную» картинку (вы нашли клад, попали под денежный дождь), зафиксируйте этот образ в сознании, затем сделайте вдох.





На выдохе «перебросьте» вашу картинку в бутылку с водой и поставьте ее на освещенный луной подоконник на 2–3 часа. Храните денежный магический «настой» в темном месте, куда не попадают лучи солнца. Раз в день делайте из бутылки по несколько глотков воды, проектируя в голове тот самый образ.





Когда полнолуние в июне 2017





И так, пришло время узнать, когда же будет полная Луна в июне. Сообщаем, что полнолуние в июне 2017 года ожидается в пятницу 9 мая в 16 часов 10 минут по киевскому времени. Будьте внимательны к своему организму в эту сложную фазу Луны, и не подвергайте его неоправданным рискам.



