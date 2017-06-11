Продукты, сжигающие подкожный жир

Помимо апельсинов и грейпфрутов мало кому известны другие "активные" продукты. Они делают двойную работу: помогут "взорвать" жир и заставляют чувствовать себя сытым дольше, при этом съедая меньше калорий.





Яйца





Яйца (78 калорий в каждом) - не только питательная "электростанция", они содержат белки, которые способны насыщать надолго. Ешьте яйца на завтрак, они "обуздают" аппетит. С таким полезным завтраком можно съедать примерно на 330 калорий меньше, чем обычно на протяжении всего дня. Дополнительный совет: яйца следует жарить на растительном масле. В результате получатся хрустящие края, и немного жира.





Темный шоколад





Сжечь подкожный жир - еще одна причина, чтобы побаловать себя этой сладостью. Перекус в виде темного шоколада, и вы будете есть меньше в следующий прием пищи, свидетельствуют данные исследования университета Копенгагена. Соединения в шоколаде замедляют пищеварение и заставляют чувствовать себя сытыми дольше. Небольшая порция шоколада также поможет обуздать тягу к другой сладкой, соленой и жирной пище.





Кедровые орехи





Подвинься миндаль! Это не единственный орех, который сжигает подкожный жир. Жирные кислоты в кедровых орехах (95 калорий на 50 граммов) полезны для сердечно-сосудистой системы. Они повышают в организме количество гормонов сытости, которые заставляют чувствовать себя сытым. Жирные кислоты "держат жир в страхе".





Сыр





Перейти на козий сыр фета (или на дозу линолевой кислоты) – способ сжигания подкожного жира. Белый, мягкий сыр (76 калорий в 30 граммах) поможет насытить желудок и сжигать больше жира. При этом сыры, приготовленные из молока животных, которых кормили травой, более полезны. Поэтому покупайте натуральный деревенский продукт.





Снятое молоко





86 калорий на 1 стакан. Большинство из нас считают молоко детским напитком, но это не так. Белки в молоке (в сыворотке и казеине) подарят чувство сытости не хуже, чем сладкие напитки. Линолевая кислота в молоке тоже борется с жиром.





Апельсины





Оранжевый фрукт (59 калорий) является одним из самых богатых витаминами из "волокнистых" фруктов. Апельсины обладают самым высоким рангом из фруктов по "индексу сытости" в списке из 38 продуктов, собранных австралийскими исследователями. Их "волокно" борется с жиром: люди, которые едят больше клетчатки, имеют меньше вялых мускул.





Картофель





161 калория в каждой. Картошка часто получает плохие отзывы из-за высокого содержания углеводов, но она заслуживает того, чтобы быть жиросжигающим продуктом. Три раза в неделю в качестве "наполнителя желудка" вместо ломтика белого хлеба. Картофель занимает верхние позиции из всех продуктов по "индексу сытости". Кроме того, резистентный крахмал в картофеле может помочь организму сжигать жир.





Цветная капуста





Как и другие крестоцветные овощи, цветная капуста является прекрасным источником фолиевой кислоты, витамина С, а также в ней много противораковых фитонутриентов. Пару "цветочков" антиоксидантной цветной капусты помогут также сократить количество жира в организме.





Грейпфрут





Настоящая "электростанция" для здоровья сердца. Грейпфрут содержит фолиевую кислоту, витамин С, калий, растворимую клетчатку, которая может стать сильным средством в борьбе с атеросклерозом, а также пектин. Грейпфруты также содержат ликопин, который защищает стенки артерий от окислительного повреждения, и витамин А. Салат с добавлением кусочков этого фрукта будет жиросжигаюшим в холодное время и освежающим летом.