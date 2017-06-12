Как избавиться от грибка ногтей - советы экспертов

На самом деле пол во всех этих заведениях заражен грибком, который передается от людей, страдающих данным заболеванием. В данном случае помогут противогрибковые препараты для ногтей.

Признаки заболевания

Грибок ногтей на руках встречается реже. Он появляется при длительном контакте с влагой, например при частом мытье рук. Симптомы грибка ногтей довольно разнообразны:

- это может быть изменение цвета ногтя, например, он может стать белым или непрозрачным, а также желтым, зеленым;

- ноготь может слегка отслаиваться, когда речь идет об онихолизе;

- в некоторых случаях может меняться толщина и структура ногтя;

- на разных стадиях заболевания могут появляться небольшие пятна на ногтях.

Современная медицина

Грибок ногтей известен своей устойчивостью к различного рода препаратам. Многие медикаментозные препараты признаны неэффективными. К счастью, благодаря прогрессу в области местной терапии, больше нет необходимости удалять пораженный ноготь, как это было ранее. Например, в наши дни болезненные инъекции в ноготь заменены нанесением лака с кортизоном.

Раньше, прежде чем лечить подногтевую бородавку, в обязательном порядке удаляли ноготь, который блокировал к ней доступ. В этом больше нет необходимости. Лак обеспечивает прямое попадание иммуно-модулирующих веществ на бородавку, без использования инъекций. Новый метод позволяет абсолютно безболезненно удалить бородавки, сохранив при этом ноготь.

Как можно лечить грибок

Лечить грибок ногтей можно с помощью лаков или таблеток. Можно также подобрать средство в виде крема, порошка или спрея. Если вы хотите усилить действие лечения, можно сочетать несколько форм. Лечение грибка атипическими средствами проходит на ранней стадии заболевания. Лаки можно применять в качестве дополнительного средства, например, к лечению оральным путем.

Лак на основе аморолфина назначается врачом и применяется в случае, когда основа ногтя еще не поражена. Длительность лечения этим лаком в среднем от шести месяцев до одного года с частотой нанесения один-два раза в неделю. Лак наносится непосредственно на ноготь. Лак для ногтей более эффективен в случае микоза, вызванного плесенью, а не грибком.

Оральный способ лечения назначается при поражении основы ногтя или же при поражении грибком большей части ногтя. Для лечения грибка используют препараты на основе тербинафина, флюконазола или итраконазола. Иногда прием препаратов на основе тербинафина может вызвать побочные эффекты, порой очень серьезные: кожная сыпь или проблемы с пищеварением, временная потеря вкусовых ощущений, чрезмерная чувствительность к препаратам и так далее. При непереносимости тербинафина используют препараты на основе флюконазола или итраконазола.

Лечение грибка ногтей – длительный процесс, который требует усилий, желания, терпения и времени.

Народные средства лечения

Для лечения грибка ногтей существуют народные средства на основе эфирного масла чайного дерева, которое известно своими многочисленными целебными свойствами. Благодаря своим антибактериальным и антисептическим свойствам масло чайного дерева помогает лечить онихомикоз.

Чеснок – очень эффективное противогрибковое средство, которое предотвращает размножение бактерий и патогенных дрожжей. Этот натуральный продукт предотвращает различные бактерии, которые являются причиной развития грибка ногтей.

Яблочный уксус – натуральное средство, которое помогает справиться с данным заболеванием. Достаточно растворить несколько капель уксуса в воде и подождать несколько минут. Затем окуните ноги в полученный раствор. Курс лечения – до полного выздоровления. Две-три ванны в неделю протяженностью пятнадцать-двадцать минут.

Можно делать ножные ванны с перманганатом кальция, который продается в любой аптеке.

Профилактика

Для профилактики грибка ногтей достаточно следовать простым рекомендациям:

- не ходите босиком в раздевалках или бассейне;

- пользуйтесь личным полотенцем;

- не носите синтетическую одежду и нижнее белье;

- не носите тесные вещи;

- не держите на себе влажное полотенце;

- не оставляйте на себе влажный купальник;

- каждый день меняйте нижнее белье;

- каждый день меняйте носки;

- будьте осторожны с обувью, которая может вызывать влажность и кожную сыпь;

- хорошо вытирайте ноги, в частности кожу между пальцами ног;

- не мойте слишком часто руки, это способствует появлению грибка на ногтях рук.







