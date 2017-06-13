Худей быстро: 6 правил здорового питания

1. Больше клетчатки. Для этого, употребляй не менее 20 грамм клетчатки ежедневно, получая ее из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Доказано, что это вещество снижает риск появления лишнего веса и помогает дольше сохранять чувство сытости.

2. Не забывай про кальций и витамин D. Уделяй этим веществам особую роль в любой диете. Взаимодействуя, они укрепляют кости и способствуют потере веса. Лучший источник этих веществ - молочные продукты.

3. Ешь правильные жиры. К ним относятся мононенасыщенные жирные кислоты и омега-3, которые содержатся в различных орехах, маслах, рыбе и даже в шоколаде. Многочисленные исследования подтвердили тот факт, что эти жиры продлевают чувство сытости. Эксперименты же австралийских ученых доказали, что любители орехов более склонны к потере веса.

4. Поднажми на белок. На один килограмм тела должно приходиться не менее 2 грамм белка в день. В случае его нехватки, организм начинает медленнее сжигать жиры.

5. Пей воду. Она ускоряет обмен веществ, способствует потере веса и сдерживает аппетит, потому один стакан воды пере едой поможет избежать переедания.

6. Выбирай вместо кофе зеленый чай. Как оказалось, зеленый чай не только предотвращает ожирение, а и помогает сбросить лишние килограммы. Чтобы похудеть, диетологи советуют выпивать хотя бы 3 чашки этого чая в день.

Источник: cosmo.com.ua

