Чем так опасен усилитель вкуса — глутамат натрия?

Глутамат натрия был представлен в начале 50 х. годов, как чудо усилитель вкуса, предназначенный сделать пищу более вкусной и аппетитной.







НО, ОН ВЫЗЫВАЕТ:





— Повреждение гипоталамуса, вызванное инъекцией глутамата натрия в грудной период, и дальнейшее развитие ожирения.

— Разрушает нервные клетки.

— Диабет.

— Мигрень.

— Аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

— Болезнь Альцгеймера.

— Разрушает сетчатку глаза, вызывает глаукому.

— Делает человека агрессивным.

— Вызывает гастриты, язвы.





Существует натуральная натриевая соль глютаминовой кислоты, производимая из рыбных продуктов, например, в Юго-Восточной Азии его получают из креветок и внутренностей рыб. Есть и другие натуральные источники получения глутамата – водоросли, солод и свекла. Даже в нашем организме она способна вырабатываться, дабы учавствовать в работе мозга и нервной системы. Но искуственно синтезированная соль имеет совершенно другие свойства.





Искуственный глютамат натрия, синтез которой намного более дешев, придаёт блюду вкус и запах мяса, его без меры добавляют в приправы, бульонные кубики, лапшу быстрого приготовления, сухарики, чипсы. Усиливая вкус продуктов, а точнее, придавая им более привлекательный вкус, чем есть на самом деле, (особенно если брать несвежее и некачественное сырьё) глутамат натрия одновременно подавляет затхлость, прогорклость, и другие неприятные привкусы – даже вкус разлагающегося мяса. Замечательное вещество! Чего с ним можно скормить потребителю!





Глютамат натрия способен вызывать зависимость, пища без него уже кажется пресной и не вкусной, хочется снова попробовать того, с добавочкой. Чем не наркотическая зависимость?





Глютамат натрия излишне возбуждает нервную систему, нарушает гармональный баланс в организме. А ведь основной потребитель продуктов с глутаматами — подросток. Дети, обсмотревшись рекламы, массово поглощают чипсы, сухарики, а потом мы, родители, удивляемся: откуда гастрит, откуда язвенная болезнь? И чего это у нас детки такие нервные, очень возбудимые? Не иначе съели чего-нибудь.





Глютамат натрия при передозировке вызывает ожирение, аллергические реакции, нарушения в сетчатке глаза, в структуре ДНК, сердцебиение и головную боль. А всегда ли мы знаем, сколько этого » волшебного» порошка производитель добавил в продукт? Чаще всего на упаковке, он только указан.





Усилители вкуса, (тот же глютамат натрия) рассчитаны, чтобы мы с вами переедали, если не сказать — обжирались всякими химическими вкусностями. Нас обманывают, а мы и обманываться рады. А потом, опомнившись, мы с ужасом смотрим на стрелку весов и бросаемся в противоположную сторону, ограничивая себя практически во всем. И опять поедаем химию, но теперь уже, чтобы похудеть!





Производители понимают, что многие люди предпочитают избегать продуктов, на упаковке которых указано: усилитель вкуса — глутамат натрия (Е 621), они это стараются от нас скрыть. Тем более если в составе продукции содержится меньше, чем 50% глутамата натрия, то производитель может не уведомлять об это покупателя, но некоторые производители насколько обнаглели, что пишут на своих продуктах ” БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ”, “БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ”, на лицевой стороне (“No ADDED”, или “NO MSG Added” — американская версия).





Другие производители “прячут” глутамат натрия под такими названия на упаковке: “Гидролизоль растительный” — “Hydolyzed Vegetable Protein”, также он скрывается под названием “Accent”, “Aginomoto”, “Natural Meat Tenderizer”. Стремление подчеркнуть, что их товар — это здоровая еда, в отличие от товара их конкурентов, что обеспечивает больше шансов на покупку.





Глутамат натрия есть во всех продуктах изготовленных промышленным способом, полуфабрикатах, мясных, молочных изделиях их особенно много, он используется при изготовлении блюд из бобовых, рыбы, овощей, птицы, усиливая их вкус, при производстве консервов, супов, концентратов, приправ, в производстве колбасных изделий глутамат натрия добавляют со специями и солью.





Если на продуктах написано “вкус идентичный натуральному”, — это Е 621, Е 631 — иностранцы обозначают их как MSG.





Сухофрукты

Доширак

Торчин

Верес

Чумак

Даннон

Добрыня

Лактония

Президент

Ласуня

Фанни

Оболонь

Быстров

Макккофе

Нестле

Нескафе

Добрый

Сандора

Джаффа

Олейна





Много других, в общем, пойдите на кухню и посмотрите.

















Натуральная глутаминовая кислота — это основной элемент для питания мозга, она повышает интеллект, лечит депрессию, уменьшает усталость.





ИСКУССТВЕННЫЙ MSG — это ЯД, РАЗРУШАЮЩИЙ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ.





