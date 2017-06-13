5 лучших масок июня: красота по сезону

Предлагаем пять рецептов простых масок для лица из ягод и овощей этого месяца.





Клубника – очищение

Самая долгожданная ягода лета, прекрасно устроившаяся в домашней косметологии. Ею можно просто смазать лицо, а можно приготовить очищающую маску для комбинированной и жирной кожи. Понадобится клубничный сок (совсем немного) и половина столовой ложки белой глины. Соедини оба ингредиента до состояние кашицы и нанеси на очищенную кожу лица на 10-15 минут. После смой маску прохладной водой.





Кабачок – омоложение

Полезный и вкусный овощ сгодится и для приготовления масок. Очисти кабачок (лучше выбирать молодой), натри на терке немного отожми. Помести кашицу в марлю и приложи к лицу на 15 минут.





Земляника – увлажнение

Ягода меньше по размеру, но не по значимости. Маска из земляники с яблоком идеальна для комбинированной кожи. Для приготовления измельчи в блендере (если нет – натри на мелкой терке) 1/8 очищенного зеленого яблока и 7-8 ягод земляники. Полученное пюре смешай с 1 ст. ложкой нежирной сметаны и нанеси на очищенную кожу лица. Оставь на 10 минут и смой теплой водой.





Огурец – матирование

Чемпион среди овощей по участию в рецептах масок. Особенно хорошо он справляется с проблемами жирной и комбинированной кожи. Для маски взбей яичный белок с соком свежего огурца (1:2). Нанеси на лицо кистью в несколько слоев и оставь на 15-20 минут. Смой теплой водой и нанеси увлажняющий крем. Такая маска очистит поры и уберет лишний блеск.





Черешня – свежесть

Сок черешни богат антиоксидантами, помогает поддерживать кожу в тонусе, делает ее эластичной и здоровой. Такую маску можно наносить и на лицо, и на шею, и на зону декольте. Чтобы приготовить маску, удали косточки из черешни, разомни ягоды и смешай с соком алоэ и медом (по 1 ч. л.). Нанеси на очищенную кожу лица и оставь на 7-10 минут. Смой теплой водой.



