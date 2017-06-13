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Леди
Красота и здоровье
13 июня 17, 18:35
5 лучших масок июня: красота по сезону
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Сезон фруктов и овощей начался, так что можно не только переходить на соки, фреши, смузи и свежие салаты, но и направить этот витаминный коктейль на пользу своей красоте.
Предлагаем пять рецептов простых масок для лица из ягод и овощей этого месяца.

Клубника – очищение
Самая долгожданная ягода лета, прекрасно устроившаяся в домашней косметологии. Ею можно просто смазать лицо, а можно приготовить очищающую маску для комбинированной и жирной кожи. Понадобится клубничный сок (совсем немного) и половина столовой ложки белой глины. Соедини оба ингредиента до состояние кашицы и нанеси на очищенную кожу лица на 10-15 минут. После смой маску прохладной водой.

Кабачок – омоложение
Полезный и вкусный овощ сгодится и для приготовления масок. Очисти кабачок (лучше выбирать молодой), натри на терке немного отожми. Помести кашицу в марлю и приложи к лицу на 15 минут.

Земляника – увлажнение
Ягода меньше по размеру, но не по значимости. Маска из земляники с яблоком идеальна для комбинированной кожи. Для приготовления измельчи в блендере (если нет – натри на мелкой терке) 1/8 очищенного зеленого яблока и 7-8 ягод земляники. Полученное пюре смешай с 1 ст. ложкой нежирной сметаны и нанеси на очищенную кожу лица. Оставь на 10 минут и смой теплой водой.

Огурец – матирование
Чемпион среди овощей по участию в рецептах масок. Особенно хорошо он справляется с проблемами жирной и комбинированной кожи. Для маски взбей яичный белок с соком свежего огурца (1:2). Нанеси на лицо кистью в несколько слоев и оставь на 15-20 минут. Смой теплой водой и нанеси увлажняющий крем. Такая маска очистит поры и уберет лишний блеск.

Черешня – свежесть
Сок черешни богат антиоксидантами, помогает поддерживать кожу в тонусе, делает ее эластичной и здоровой. Такую маску можно наносить и на лицо, и на шею, и на зону декольте. Чтобы приготовить маску, удали косточки из черешни, разомни ягоды и смешай с соком алоэ и медом (по 1 ч. л.). Нанеси на очищенную кожу лица и оставь на 7-10 минут. Смой теплой водой.

Источник: http://liza.ua/
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