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Леди
Красота и здоровье
14 июня 17, 10:30
6 идей, как терять вес на рабочем месте
сидячая работа
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Сидячий образ жизни часто приводит к избыточному весу. К счастью, есть несколько способов сжечь лишние килограммы в рабочее время.
Часто на полноценные занятия фитнесом не хватает времени, сил и средств. Поэтому приходится искать альтернативные варианты, которые помогают сохранить фигуру в офисе.

1. Используй любую возможность даже для минимальной физической активности: вставай с кресла во время разговора по телефону или когда отрываешься от работы.

2. Не носи в офисе туфли на высоком каблуке. Удобная обувь подарит дополнительный стимул выйти прогуляться на обед. 

3. Постарайся пользоваться лестницей, а не лифтом. 

4. Делай специальную гимнастику для офисных сотрудников. Простые упражнения помогут на время отвлечься от дел и размять онемевшие мышцы. 

5. Слушай музыку через наушники во время работы или ходьбы – так ты будешь двигаться в такт музыке.

6. Приноси еду из дома. Правильно приготовленный обед, состоящий из натуральных продуктов, позволит сократить потребление калорий и избежать перекусов гамбургером или пиццей среди дня. 

Источник: ivona

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