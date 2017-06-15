Кому категорически противопоказан имбирь: будьте осторожны

Однако, как оказалось, бывают ситуации, когда имбирный чай может нанести вред.





Так приятно зимой выпить ароматный чай с кусочками острого корешка, тем более, что он обладает противомикробным и противовоспалительным эффектом, а за счет стимуляции слизистой резко повышает местный иммунитет. Но будьте осторожны если принимаете некоторые препараты или вас беспокоит работа печени.





Фитонциды и эфирные масла придают корня имбиря, это основное его достоинство. Именно они придают довольно резкий сладковатый аромат и жгучий вкус, а также помогают бороться с вирусами и бактериями. Вещество под названием цинерол, в составе эфирных масел корня имбиря способствует разжижению мокроты, таким образом помогает быстрее справиться с кашлем и не допустить застойных явлений. Гингерол, вещество, которое было впервые выделено именно из корня имбиря, стимулирует выработку желчи и ферментов, расщепляющих жиры и, таким образом значительно ускоряет метаболизм.





Но при всех плюсах, такая биологическая активность корня имбиря не может не вызывать побочных эффектов. Кому же противопоказано такое лечение:





ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ПРОТИВОПОКАЗАН ИМБИРЬ





Корень имбиря усиливает выработку желчи, что может быть небезопасным при камнях в желчном пузыре, гепатите, циррозе и других заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Кроме того, имбирь усиливает секреторную функцию печени, а это вовсе не пользу и так воспаленному органу.





Что касается желудочно-кишечного тракта, то при малейшем намеке на язву желудка имбирь нужно исключить, так как он достаточно агрессивен и может травмировать и так ослабленную слизистую органа.





Крайне не рекомендуют корень имбиря при стенокардии и ишемической болезни сердца, любых заболеваниях почек.





ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ И КОРЕНЬ ИМБИРЯ





Фитонциды корня имбиря активизируют кровообращение, «разжижают» кровь и тем самым стимулируют лучшее снабжение кислородом всех органов, в том числе мозга и сердца. Однако, если вы склонны к повышенному давлению, то имбирь может его еще больше повысить. Так что будьте осторожны.





ИМБИРЬ НЕ СОВМЕСТИМ С ЛЕКАРСТВАМИ





Если вы принимаете любые препараты от сахарного диабета, имбирь может резко усилить их действие, что чревато снижением уровня глюкозы до опасных значений. Отказаться от имбиря придется при приеме препаратов, регулирующих сердечный ритм – этом случае вы рискуете заработать гипокалиемию.





Так же нельзя сочетать корень имбиря ни в каком виде с лекарствами от гипертонии и для снижения свертываемости крови, в том числе с аспирином.





ПРИ ГРИППЕ ОСТОРОЖНЕЕ С ИМБИРЕМ





Как это не удивительно, но лекарство в виде имбирного чая на ранней стадии заболевания, может навредить в остром периоде, особенно при очень высокой температуре. Имбирь расширяет сосуды, активизирует кровоток и таким образом может еще больше повыситься. Таким образом получается, при гриппе, когда температура резко повышается в первые же дни заболевания, от имбиря лучше отказаться, во всяком случае, не давать его детям.





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ





Если у вас недостаточно ферментов, чтобы справиться со столь биологически активным составом корня имбиря, то речь идет об индивидуальной непереносимости. В этом случае после вкусного чая вы можете испытывать тошноту, непонятные боли в области желудка и прочие проявления, которые и говорят о том, что имбирь не для вас. И это не говоря о том, что пусть и крайне редко, но имбирь может вызывать аллергическую реакцию.





ДЕТЯМ МЛАДШЕ 2-Х ЛЕТ





Ну, здесь все очевидно – детский ЖКТ еще слишком нежный, его слизистая очень легко травмируется, а ферментов вырабатывается меньше, чем у тех кто постарше. Поэтому поищите более безопасную замену корню имбиря и не давайте его малышам.





ИМБИРЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ





Известно, что имбирь рекомендуют как лучшее средство от тошноты в начале беременности. Это доказанный факт и эффект действительно неплохой. Однако, в третьем триместре врачи рекомендуют отказаться от имбиря или сократить его количество до минимума, поскольку он не только повышает давление, но может повышать тонус матки и даже спровоцировать кровотечение во время родов. А что касается кормящих мамочек, то тут все индивидуально — если малыш не против небольших изменений вкуса молока и у него нет аллергии, можете иногда пить имбирный чаек.



