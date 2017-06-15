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Красота и здоровье
14 июня 17, 23:30
Витамин Е для молодости лица: выбор, польза и применение
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Витамин Е: натуральный источник молодости, свежести и красоты.
Витамин Е – необходимый компонент для здоровой и красивой кожи лица. Его называют «витамином молодости и красоты». Об омолаживающих свойстваех витамина Е было известно еще нашим прабабушкам, которые зачислили его к «женским» витаминам. Узнайте, как правильно и эффективно можно применять витамин Е в домашней косметологии.

Витамин Е (токоферол): польза

·         Обновит клетки кожи;

·         Выводит токсины;

·         Избавляет от пигментации;

·         Улучшит кровоснабжение;

·         Заживит и успокоит мелкие ранки и трещинки;

·         Восстановит водный баланс;

·         Улучшит и выровняет цвет лица;

·         Разгладит мелкие морщинки, препятствует старению кожи;

·         Увлажняет.

Где взять витамин Е

Прежде чем приступать к использованию, нужно выбрать нужную форму этого витамина в аптеке. Можно приобрести витамин Е в круглых капсулах полупрозрачного янтарного цвета, внутри которых — маслянистая жидкость. Обычно капсулы витамина Е протыкаются иголкой, масло из них отжимается .Можно купить масляный раствор. Его использовать легче, чем масло из капсул. В чистом виде витамин Е продается в ампулах. Витамин Е для наружного применения редко используется в чистом виде. Дополняйте его различными другими ингредиентами, чтобы усилить эффективность.Строго придерживайтесь дозировки, и прежде чем наносить состав с содержанием витамина на лицо, поверьте ест ли у вас аллергическая реакция, нанеся немного маски на запястье.

Маски для лица с витамином Е

·         Маска с витамином Е и желтком

Миндальное масло (2 ст. л.) взбить с желтком, добавьте 1 ампулу витамина Е Подходит для любого типа кожи.

·         Маска с витамином Е и творогом

Взбить 2 ст. л. творога с 2 ч. л. оливкового нерафинированного масла, добавьте 1 ампулу токоферола.

·         Маска с витамином Е и миндальным маслом

В 3 ст. л. миндального масла добавляется чайная ложка  витамина Е в виде масла, перемешайте и нанесите на лицо на 15 минут.

·         Маска с витамином Е и алоэ

Соединить по пять капель сока алоэ и раствора витамина Е, добавить десять капель витамина А и чайную ложку питательного жирного ночного крема. Маску следует выдержать десять минут.

·         Маска с витамином Е и медом

Взбитый яичный белок смешать с половиной чайной ложки меда,  добавить десять капель витамина Е.

·         Маска с витамином Е и бананом

Мякоть половины спелого банана размять, добавить к ней две столовые ложки сливок высокой жирности и пять капель витамина. Маску выдержать двадцать минут.

Как сделать антивозрастной крем в домашних условиях

Если вы не можете выбрать хороший антивозрастной крем, сделайте его сами. Добавьте в обычный детский крем пару капель масляного витамина Е. Также можно добавить несколько капель витамина А. Все это хорошенько перемешать. Употребляйте продукты, которые содержат витамин Е: курага, шпинат, облепиха, чернослив, щавель, шиповник, лосось. вам в помощь. Как вариант, можно пропить курс витамина Е, проконсультировавшись прежде с врачом.  

Регулярное наружное применение витамина Е, вернет коже эластичность, упругость и свежесть, даст возможность продлить молодость и избавиться от пигментных пятен.

Источник: http://sunny7.ua/
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