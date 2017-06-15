Витамин Е для молодости лица: выбор, польза и применение

Витамин Е – необходимый компонент для здоровой и красивой кожи лица. Его называют «витамином молодости и красоты». Об омолаживающих свойстваех витамина Е было известно еще нашим прабабушкам, которые зачислили его к «женским» витаминам. Узнайте, как правильно и эффективно можно применять витамин Е в домашней косметологии.





Витамин Е (токоферол): польза





· Обновит клетки кожи;





· Выводит токсины;





· Избавляет от пигментации;





· Улучшит кровоснабжение;





· Заживит и успокоит мелкие ранки и трещинки;





· Восстановит водный баланс;





· Улучшит и выровняет цвет лица;





· Разгладит мелкие морщинки, препятствует старению кожи;





· Увлажняет.





Где взять витамин Е





Прежде чем приступать к использованию, нужно выбрать нужную форму этого витамина в аптеке. Можно приобрести витамин Е в круглых капсулах полупрозрачного янтарного цвета, внутри которых — маслянистая жидкость. Обычно капсулы витамина Е протыкаются иголкой, масло из них отжимается .Можно купить масляный раствор. Его использовать легче, чем масло из капсул. В чистом виде витамин Е продается в ампулах. Витамин Е для наружного применения редко используется в чистом виде. Дополняйте его различными другими ингредиентами, чтобы усилить эффективность.Строго придерживайтесь дозировки, и прежде чем наносить состав с содержанием витамина на лицо, поверьте ест ли у вас аллергическая реакция, нанеся немного маски на запястье.





Маски для лица с витамином Е





· Маска с витамином Е и желтком





Миндальное масло (2 ст. л.) взбить с желтком, добавьте 1 ампулу витамина Е Подходит для любого типа кожи.





· Маска с витамином Е и творогом





Взбить 2 ст. л. творога с 2 ч. л. оливкового нерафинированного масла, добавьте 1 ампулу токоферола.





· Маска с витамином Е и миндальным маслом





В 3 ст. л. миндального масла добавляется чайная ложка витамина Е в виде масла, перемешайте и нанесите на лицо на 15 минут.





· Маска с витамином Е и алоэ





Соединить по пять капель сока алоэ и раствора витамина Е, добавить десять капель витамина А и чайную ложку питательного жирного ночного крема. Маску следует выдержать десять минут.





· Маска с витамином Е и медом





Взбитый яичный белок смешать с половиной чайной ложки меда, добавить десять капель витамина Е.





· Маска с витамином Е и бананом





Мякоть половины спелого банана размять, добавить к ней две столовые ложки сливок высокой жирности и пять капель витамина. Маску выдержать двадцать минут.





Как сделать антивозрастной крем в домашних условиях





Если вы не можете выбрать хороший антивозрастной крем, сделайте его сами. Добавьте в обычный детский крем пару капель масляного витамина Е. Также можно добавить несколько капель витамина А. Все это хорошенько перемешать. Употребляйте продукты, которые содержат витамин Е: курага, шпинат, облепиха, чернослив, щавель, шиповник, лосось. вам в помощь. Как вариант, можно пропить курс витамина Е, проконсультировавшись прежде с врачом.





Регулярное наружное применение витамина Е, вернет коже эластичность, упругость и свежесть, даст возможность продлить молодость и избавиться от пигментных пятен.



