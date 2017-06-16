Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.14
USD
26.02
RUB
0.46
EUR
29.02
USD
26.00
RUB
0.45
EUR
29.30
USD
26.06
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
16 июня 17, 00:01
Как наушники влияют на слух?
наушники
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Давай разберемся, в чем вред от наушников и как правильно ими пользоваться, чтобы не испортить слух.
Привычка наслаждаться музыкой на предельной громкости, по словам врачей, может привести серьезным, порой необратимым проблемам со слухом. Слишком высокая громкость в динамиках наушников повреждает оболочки нервных клеток головного мозга, что угрожает глухотой. По-настоящему опасны для слуха звуки силой от 90 дБ. Между тем, максимальная громкость большинства современных музыкальных устройств достигает 105 дБ.

Необходимо также сказать об опасности из-за наушников пропустить важный звуковой сигнал, например, при движении по дороге, как водителями, так и пешеходами.

Какие наушники наиболее опасны

Наибольшую опасность для слуха представляют наушники-вкладыши, которые закрывают весь звуковой проход и направляют звук четко на барабанную перепонку. При этом страдает не только слуховой аппарат, но и центральная нервная система: из-за слишком громкой музыки человек становится раздражительным, часто чувствует слабость и усталость.

Кроме того, в наружном слуховом проходе постоянно находится инородное тело. Скапливается сера, воспаляется кожа слухового прохода, а это очень вредно для здоровья ушей.

Как минимизировать вред наушников

Музыку в наушниках-вкладышах можно слушать не более, чем 30-40 минут в день, а с обычными наушниками – не более 1-1,5 часа. При этом громкость не должна быть максимальной, достаточно 60%.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мифы и правда о холестерине, глютене и здоровом образе жизни
noimageВитамин Е для молодости лица: выбор, польза и применение
noimageКому категорически противопоказан имбирь: будьте осторожны
noimage6 идей, как терять вес на рабочем месте
noimage5 лучших масок июня: красота по сезону
Лента новостей