Как наушники влияют на слух?

Необходимо также сказать об опасности из-за наушников пропустить важный звуковой сигнал, например, при движении по дороге, как водителями, так и пешеходами.
Какие наушники наиболее опасны
Наибольшую опасность для слуха представляют наушники-вкладыши, которые закрывают весь звуковой проход и направляют звук четко на барабанную перепонку. При этом страдает не только слуховой аппарат, но и центральная нервная система: из-за слишком громкой музыки человек становится раздражительным, часто чувствует слабость и усталость.
Кроме того, в наружном слуховом проходе постоянно находится инородное тело. Скапливается сера, воспаляется кожа слухового прохода, а это очень вредно для здоровья ушей.
Как минимизировать вред наушников
Музыку в наушниках-вкладышах можно слушать не более, чем 30-40 минут в день, а с обычными наушниками – не более 1-1,5 часа. При этом громкость не должна быть максимальной, достаточно 60%.