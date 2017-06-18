Как правильно ухаживать за грудью?

А начинать следует с самого простого – гигиены.





После водных процедур кожу груди следует увлажнять, используя бальзам, масло для тела или крем для повышения эластичности, а в зрелом возрасте дополнить уход кремами с витамином Е, витамином С, витамином А и экстрактом каштана для упругости кожи груди. Наносить средство следует легкими круговыми движениями снизу вверх, не затрагивая области сосков.





Массаж для упругости и предотвращения растяжек





Включите в уход за грудью массаж. Для этих целей подойдет морская соль не слишком крупного помола. Обмакните влажную махровою рукавицу в соль и круговыми движениями снизу вверх натирайте ею грудь пару минут. Достаточно делать пилинг 2 раза в неделю, благодаря ему кожа груди приобретет гладкость.





Массаж можно делать и сухой щеткой с мягким ворсом, описывая восьмерки снизу вверх вокруг груди в течение 5 минут.

Каждый раз после процедуры массажа наносите на кожу бальзам.





Прекрасный уход за грудью обеспечивают компрессы, например, лимонный: налейте в емкость немного холодной воды, добавьте лимонный сок из расчета один лимон на стакан воды, обмокните полотенце и приложите к груди на несколько минут.





Можно сделать компресс из морской соли, но температура воды должна быть 37-38 С





Процедура поможет сохранить эластичность и тонус кожи груди, предотвращает ее старение.





Холодная вода для закаливания





После принятия душа сделайте массаж прохладной струей воды круговыми движениями снизу вверх в течение пары минут, избегая области сосков.





Такими же круговыми движениями натирайте грудь в течение одной минуты кубиками льда, достаточно 1-2 раз в неделю по вечерам.





Принимайте утренний контрастный душ, поливайте грудь сначала теплой, а затем холодной водой в течение 30 секунд, заканчивайте процедуру всегда холодной водой.





Воздействие холода делает нежную кожу груди более упругой, улучшает кровообращение и предотвращает старение.





Зарядка для укрепления мышц груди





Женский бюст состоит из соединительной ткани, желез, жировой ткани и кожи, поэтому чтобы его приподнять и подтянуть следует укреплять окружающие его мышцы грудной клетки, а также мышцы шеи и спины, которые помогут держать грудь высоко.





Делайте не менее трех подходов для каждого упражнения, повторяйте 10-12 раз, дышите ровно.





Если грудь большая, то для выполнения упражнений надевайте специальный спортивный бюстгальтер, это позволит избежать обвисания.





Упражнение № 1





Встаньте прямо, спина прямая, ноги вместе (исходное положение). Руки в стороны на уровень плеч, затем делайте упражнение «ножницы» для рук, т.е. сводите их перед собой так, чтобы они перекрестились: правая рука проходит под левой, затем – наоборот. Выполняйте упражнение энергично.





Упражнение № 2





Исходное положение тоже. Руки согните в локтях — предплечья должны образовывать с плечом прямой угол, сожмите ладони в кулаки. Резко отведите руки назад, затем вернитесь в первоначальное положение.





Упражнение № 3





Встаньте прямо, лицом к стене примерно на расстоянии 50 см. Обопритесь о стену руками на уровне плеч. Давите на стену с силой, как будто собираетесь ее сдвинуть. Расслабьтесь.





Упражнение № 4





Встаньте прямо, соедините ладони перед собой домиком и давите одной рукой на другую, почувствуйте, как напрягаются мышцы груди. Расслабьтесь.





Упражнение № 5





Встаньте прямо. Поднимите правую руку вверх, а левую заведите за спину. Соедините обе руки за спиной, стараясь соединить пальцы в замок. Останьтесь в таком положение на несколько секунд, а затем поменяйте руки.





Упражнение № 6





Встаньте прямо, слегка согните руки в локтях, а кисти прижмите к бедрам. Сводите лопатки, при этом старайтесь соединить локти за спиной. Расслабьтесь, опустив руки вдоль туловища.





Кроме этих упражнений для укрепления груди можно делать обычные отжимания от пола.





Для предотвращения возможных заболеваний уход за грудью должен обязательно включать регулярный осмотр.

С 20 лет и до 35 лет рекомендуется проводить УЗИ-диагностику один раз в два года. После 35 лет железистая ткань груди начинает заменяться жировой и лучшим методом исследования будет маммография. После 50 лет женщинам необходимо делать раз в год УЗИ и маммографию. После любого обследования врач, с учетом состояния здоровья груди, назначит дату следующего приема.





Ежемесячно, спустя 2-3 дня после окончания менструации делайте самостоятельный осмотр груди:





• начните осмотр перед зеркалом, положите руки за голову и обратите внимание на форму или величину молочных желез, нет ли каких-либо изменений;





• правой рукой осматривайте левую грудь и наоборот;





• самоосмотр начинайте с внешней стороны груди, соединенными пальцами нажимайте на грудь и одновременно перемещайте их по кругу по часовой стрелке в сторону соска, обратите внимание, не прощупываются ли под пальцами узлы или уплотнения;





• обратите внимания на внешний вид соска (он не должен быть втянут внутрь), затем аккуратно нажмите на него большим и указательным пальцами, посмотрите, не появились ли выделения, осмотрите кожу вокруг соска, нет ли на ней ямок или складок;





• контрольный осмотр молочных желез проведите лежа, сначала положите левую руку под голову, а правой рукой проверьте левую грудь и наоборот;





• проверьте подмышки, правой рукой левую подмышку, затем наоборот, обратите внимание, нет ли уплотнений или увеличения лимфоузлов, затем контрольный осмотр проведите лежа, для удобства под плечо с осматриваемой стороны положите подушку.





И в заключение, несколько советов о том, чего же так не любит женская грудь.





Избегайте резкого снижения веса, так как жировые ткани расщепляются довольно быстро, в результате грудь обвисает и становится дряблой, худейте медленно и естественно.





Женская грудь не любит прямые солнечные лучи, кожа очень быстро стареет, кроме того, это может привести к развитию «новообразований», поэтому загорать следует только в купальнике, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами.





Относитесь к выбору бюстгальтера очень ответственно, ведь он предназначен поддерживать грудь. Не стоит отказываться от бюстгальтера, даже если грудь маленькая. Если грудь большая, носить бюстгальтер нужно обязательно, он разгружает позвоночник и приподнимает бюст. Поинтересуйтесь, как правильно подобрать бюстгальтер.





Помните, что уход за грудью состоит из полезных и простых привычек, которые помогут не только поддержать ее красоту, но, что самое главное, сохранить здоровье!



