Как убрать живот за неделю без тренировок : ТОП-5 советов

Лишний жир на животе не красит даже самую привлекательную женщину. Осиная талия и хороший пресс — идеал, который привлекает мужчин. Как на зло, когда мы набираем лишние килограммы, они в первую очередь скапливаются не на попе и груди, а именно на боках и животе. Когда любимое платье перестало подчеркивать соблазнительные изгибы, пора действовать. Убрать живот можно даже за неделю без мучительных тренировок в спортзале.





Быстрые способы, как избавиться от живота без тренировок





Обертывания





Молотый кофе просто смешайте с теплой водой так, чтобы получилась паста, которую и надо нанести на живот. Сверху необходимо обмотаться пищевой пленкой и укутаться теплым одеялом. Время проведения процедуры — от 10 до 20 минут. Также вместо кофе можно использовать горчично-медовую смесь. Смесь готовится путем добавления в мед горчичного порошка. Для первой процедуры рекомендуется взять его минимальное количество и постепенно увеличивать при последующих обертываниях. Очень интересный метод — обертывание для похудения живота на ночь обычной пищевой пленкой.





Массаж для похудения





Вы можете купить домашний массажер для живота или же делать массаж самостоятельно глубокими пощипываниями. Хорошо бы походить на профессиональный массаж для живота, который уберет глубокий подкожный жир.





Чистка изнутри





Со временем в кишечнике начинает скапливаться большое количество различных шлаков. Они могут накапливаться там годами, увеличивая объемы живота. Ведь организм, защищая внутренние органы от токсинов, создает в области живота водно-жировую прослойку. Чтобы избавиться от зашлакованности, многие прибегают к использованию очистительных клизм, промыванию пищеварительного тракта.





Избавьтесь от вздутия





Чтобы не заглатывать лишний воздух, не разговаривайте во время еды, не глотайте непрожеванные куски, не пейте слишком жадно и не цедите напитки через соломинку. Курить тоже лучше бросить. От вздутия помогут травяные чаи с ромашкой, мятой, горячая вода с лимоном, петрушка, семя укропа, имбирь, продукты с пробиотиками.





Питайтесь по-новому





Сократите до минимума потребление соли, которая задерживает соду в организме. Больше пейте, чтобы предотвратить образование запоров и не допускать застаивание пищи. Учтите, что избыток углеводов приводит к задержке жидкости, избыток белков — к вздутию, жиры тормозят пищеварение. Обязательно вводите клетчатку в свой рацион. Питайтесь маленькими порциями, но часто, чтобы не растягивать желудок. Любые газированные напитки приводят к вздутию, что увеличивает живот.





С помощью такого интенсивна вы сможете сбросить за неделю 3-4 килограмма и уменьшить талию на 3-4 сантиметра. Еще один отличный способ убрать живот — это регулярный секс в позе наездницы. Польза и удовольствие — два в одном!



