Как улучшить память: 5 несложных советов

1. Правильное питание

Чтобы получать полезное для работы мозга железо, ешь говядину, фасоль и печень. В рационе должны быть яблоки, бананы и шпинат – они снабжают необходимыми витаминами и, как выяснили ученые, могут защитить от болезни Альцгеймера.





2. Рукоделие

Наверняка ты помнишь, что занятия ручным трудом способствуют развитию ребенка? Ведь «мелкая моторика» тесно связана с такими свойствами как внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Тот же эффект достигается и у взрослых. Вышивай, лепи, валяй из шерсти, занимайся декупажем – это полезно для мозга.





3. Ассоциации

Тренируй «запоминалку», стараясь к каждому явлению подобрать «рифму», найти какие-то неявные связи. Они могут быть совершенно условными и даже смешными – но часто с помощью странного стишка или логической цепочки слова, цифры и последовательности запоминаются накрепко.





4. Упражнения

Память как мышцы – чтобы хорошо работала, ее нужно тренировать. Уделяй этому немного времени, но каждый день. Например, ежедневно выучивай по 5 или 10 новых английских слов. Скачай на смартфон пару логических игр. Понравилась песня – найди в Сети и выучи ее текст!





5. Движение

Да, физическая активность помогает умственной. Ведь когда улучшается кровообращение, улучшается и процесс усвоения и воспроизведения информации. А свежий воздух необходим мозгу как воздух! Так что с приходом теплых деньков – отправляемся в парк на пробежку. Пока что запишем в органайзер, чтобы не забыть.



