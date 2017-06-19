Как подтянуть лицо и шею

Твои мышцы лица подтянуться, кожа выровняется, и выглядеть ты будешь свежее. Кстати, первые результаты видны уже через 2 недели.





1. Упражнение для лба. Положи пальцы обеих рук на лоб, при этом безымянные твои пальцы должны лежать на бровях. Теперь, преодолевая сопротивление пальцев, подними брови, стягивая кожу головы вперед.





2. Упражнение для глаз. Раскрой глаза как можно шире, насколько это возможно. Затем расслабься.





3. Упражнение для упругости щек. Тебе нужно улыбаться, приложив пальцы к уголкам рта. Напрягай мышцы рта и щек, до самых ушей и затем расслабься.





4. Упражнение против обвиcания уголков рта. Зажми губы между зубами, подтяни уголки рта кверху. Задержись в таком положении на несколько секунд и расслабься. Это упражнение очень хорошо предотвращает образование морщинок над верхней губой.





5. Упражнение против морщинок в уголках глаз. Прижми пальцы к внешним уголкам глаз и сильно напряги нижние веки. Расслабься.





6. Упражнение для шеи. Подложи кулаки под подбородок, и, преодолевая сопротивление рук, открывай при этом рот. Затем, упираясь в подбородок большим пальцем, максимально высунь язык так, чтобы его кончик был направлен вниз.





7. Упражнение для шеи. С усилием оттяни нижнюю губу (не перемещая уголки рта) вниз, обнажая нижние зубы. Если ты все правильно делаешь, то при выполнении этого упражнения правильно, на шее будет виден рельеф мышц.





8. Упражнение для укрепления всего контура лица. Напрягай щеки и подбородок: широко раскрыть рот, выдвигая при этом вперед нижнюю челюсть. Сильно напрягай мышцы шеи и челюсти. Расслабь лицо.





Важно: этот комплекс упражнений нужно делать 5 дней в неделю, а лучше и каждый день, предварительно пропитав лицо увлажняющим кремом. Каждое упражнение повторяй 5 раз по 6 секунд, постепенно доводя количество повторений до 20. Лучше всего выполнять этот комплекс перед сном, или утром, после пробуждения.



