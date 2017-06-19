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Леди
Красота и здоровье
19 июня 17, 10:26
Продукты, которые помогают снять усталость
салат
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Специалисты назвали продукты, которые помогают бороться с хронической усталостью.

Сегодня очень многие уже привыкли к тому, что хроническая усталость и сонливость сопровождает современного человека практически целый день. Причины этого ищут в неблагоприятной экологии, ненормированном рабочем дне, недостатке кислорода и некачественной еде. А достаточно всего лишь немного изменить свой рацион, чтобы от этого избавиться. 

Начинать свой день специалисты советуют с овсяной каши. Такая каша будет прекрасным стимулятором для пищеварения и надолго сохранит чувство сытости.

  Вторым продуктом, который необходимо включать в свой рацион является йогурт, причем, употреблять его можно в любое время. 

Третьим продуктом, помогающим бороться с хронической усталостью, медики назвали шпинат. Количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в нем, помогают быстро восполнять энергетические запасы организма. 

Четвертым продуктом, избавляющим от усталости, являются семечки и орехи. Эти продукты, помимо большого количества витаминов, богаты еще и питательными веществами. 

И пятым продуктом, который эффективно борется с хронической усталостью, является фасоль. Этот вид бобовых позволяет очень долго вырабатывать энергию, необходимую для поддержания нормальной трудоспособности.

А некая Светлана в блоге отметила, что «то, что правильное и рациональное питание помогает бороться не только с лишним весом, но и со многими другими проблемами, известно давно, поэтому всем стоит об этом задуматься».

В общем, можно сделать вывод, что здоровье каждого человека в его собственных руках. Причем, прибегать к помощи врачей, вовсе не обязательно, потому что полезный совет сегодня можно найти без труда. 

Главное, - это уметь отличить действительно полезный совет от псевдополезного. Поэтому читайте о здоровье и будьте бодрыми и счастливыми!
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