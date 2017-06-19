Секреты золушки или как стать красавицей за 30 минут

Вы подошли к зеркалу, и вас охватил ужас: "Неужели эта усталая дама с потухшим взглядом — я?" Не расстраивайтесь! Смотрите внимательнее: так как у вас очень выразительные глаза, правильные очертания лица и восхитительная улыбка. А что еще надо чтобы выглядеть неотразимой? Нужно лишь привести себя в порядок: снять усталость, скрыть мелкие погрешности кожи и подчеркнуть достоинства. Времени у вас всего-навсего минут 30, в следствии этого — за дело!

СМЫВАЕМ УСТАЛОСТЬ — 10 МИНУТ.

Для начала снимите усталость, накопленную за нелегкий трудовой день.

В случае если вы дома. Прямиком направляйтесь в душ, где вы сможете освежить не столько тело, но и душу. Наилучший вариант — контрастный душ: сначала хорошенько согрейтесь под струями теплой воды, потом включите холодную. Следовательно смените температуру некоторое количество раз, не допуская появления мурашек, позорных чувств. Закончите процедуру на холодной ноте. В последствии чего промокните кожу пушистым чистым полотенцем.

Первый шаг сделан — вы вышли из душа помолодевшей и уверенностью сил!

В случае если вы на работе. Тоже примите контрастный душ, но.. только для рук, подставляя не менее 3 минут ладони то под горячую, то под холодную воду. Эффект от процедуры практически такой же, как и в последствии обычного душа, заявляют рефлексотерапевты.



ЗАРЯЖАЕМСЯ БОДРОСТЬЮ — 5 МИНУТ.

Для такого для того, чтобы взбодриться, выпейте стакан крепкого черного чая или же чашку зеленого чая с лимоном. Чаепитие можно дополнить несколькими кусочками шоколада, который является действенным средством от усталости, депрессии и скверного настроения. Он снабжает наш организм "быстрыми" калориями и энергией.

Еще один метод получить заряд бодрости — сделать массаж ушей. Дело в том, что на ушной раковине расположено большое колличество биологически активных точек, сообразных тому или же иному органу и энергетически связанных с ними. Массаж ушей дает неплохую встряску всему организму. Капните немного моятног масла (флакончик с ним практически постоянно может быть полезно иметь при себе) на подушечки пальцев и легкими быстрыми движениями потрите уши, уделяя специальное внимание мочкам.

И пусть вас не волнует, что они покраснеют, это скоро пройдет, а вы будете энергичны и веселы на протяжении всего вечера.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МЕШКОВ И СИНЯКОВ ПОД ГЛАЗАМИ — 5 МИНУТ.

В случае если вы на работе. Положите на глаза холодные пакетики со испитым чаем (лучше, в случае если перед этим они немного полежат в холодильнике) или же ватные тампоны, окунув их в заварку. Откиньтесь в кресле, расслабьтесь и подумайте о чем-нибудь приятном. Всего 5 минут — и потрясающий эффект: ваши глазки выглядят так, как будто бы вы на самом деле ежедневно спите по 8 часов, не сидите перед компьютером с утра до вечера, успеваете гулять на природе и заниматься спортом.

В случае если вы дома. Вместо чая вспомните положить на веки и кожу вокруг глаз натертую картошку. Проведите процедуру, удобно расположившись на диване. Заодно порадуйте свое личико маской. Можете пользоваться покупной или же приготовить маску собственноручно. Для этой цели подойдут всевозможные натуральные ингредиенты.

РИСУЕМ ЛИЦО — 10 МИНУТ.

В случае если вы на работе. Наверное, вам удастся только подправить макияж. Бережно действуя ватной палочкой, сотрите остатки "состарившейся" косметики. Подновите тени, ярче прорисуйте контур губ и накрасьте их помадой (если найдется в косметичке, то больше насыщенного тона, чем днем), отпечатки дневной усталости скройте под легким слоем пудры.

В случае если вы дома. Перед тем как накладывать макияж, удалите остатки "утренней роскоши" В случае если вы не сделали этого до принятия душа, то в данный момент — самое время. Очистите лицо молочком, остатки которого, , снимите тоником.

Умойтесь. Прохладная кипяченая вода освежит просто вздохнувшую кожу. Протрите ее кусочком льда — это придаст вашему лицу естественный румянец. Наложите крем. Сейчас кожа очищена, успокоена и готова к макияжу, который сделает вас неотразимой!



Совершенный МАКИЯЖ — ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ.

Тональный крем будет лежать ровно, естественно, в случае если нанесете его проворно и равномерно распределите по всей поверхности лица и шеи. Отдельные недостатки (тени под глазами, пигментные пятна) скройте с помощью маскировочного карандаша.

Жидкая подводка наносится только на верхнее веко. Проведите бережно тонкую и точную линию, которая будет держаться на веках весь вечер. Коричневая тушь сделает макияж больше натуральным, естественным.

Матовая помада — лучшее завершение роскошного макияжа. Наносите ее с помощью особой кисточки. Помада ляжет больше тонким ровным слоем, будет долго держаться на губах, а помимо этого, кисточка несомненно поможет прорисовать больше изящную линию.

Полновесный маникюр — достаточно длительная процедура. В следствии этого, в случае если на него нет времени, просто придайте ногтям правильную форму и нанесите лак. Совершенный вариант — лак соответствует цвету помады. Но ввиду нехватки времени можно пользоваться и прозрачным: в случае если в спешке накрасите ногти не очень ровно или же лак неожиданно смажется, то это не будет бросаться в глаза.

Духи — также сильное женское оружие, но ваша мишень — не удушить собеседника, а расположить к себе и очаровать. В следствии этого нанесите некоторое количество капелек за ушко, на локтевой сгиб, запястье и шею, и исходящего от вас нежного аромата будет абсолютно довольно.

Вновь смотрите в зеркало. Кого вы сейчас видите в нем? Не удивляйтесь, эта потрясающе смазливая дама — вы! Запомните это чувство — чувство уверенности в себе и чувство собственной неотразимости. Возьмите его с собой на вечер, и вы увидите, как оно передастся находящимся вокруг вас людям.



ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ.

Итак, вы готовы. Сейчас примерьте восхитительную улыбку (она вам так идет!), а еще возьмите на вооружение еще 3 совета, коие несомненно помогут вам покорять и пленять противоположный пол:

Выпрямитесь! Грациозный и обольстительный изгиб спины — как оказалось, именно эта деталь мгновенно овладевает сознанием мужчины и запоминается навеки.

Научитесь стрелять глазками (вы так как привели их в полную боевую готовность!) Взгляните мужчине напрямик в глаза. Полагая до трех, медленно поворачивайте голову в сторону, словно не в силах отвести взора. А сейчас резко отвернитесь. И все. Действует безотказно.

Быть привлекательной просто. Тяжело лишь выглядеть привлекательной.