Волшебный ужин: Секреты, как поесть и сохранить талию

Обратить внимание на список продуктов, которые можно есть в неограниченных количествах по ночам и не бояться, что на утро весы покажут плюс два-три килограмма.





«Очень многие, чтобы похудеть, перестают есть после шести вечера. Но это не совсем правильно. Если вы поздно ложитесь спать, то это еще больше может затормозить обменные процессы организма. В этом случаи вы спокойно можете за 1−1,5 часа до сна поужинать, но не очень плотно. Отдайте предпочтение не жирной пище, приготовленной на пару, тушенной или отварной. И тогда вас не будет преследовать чувство голода и тяжести. А также угрызения совести, что вы наели несколько килограммов», — говорит диетолог Мария Алисова.

Белковые продукты





Рыба (желательно, чтобы она была белая: палтус, треска, полосатый окунь), морепродукты, мясо (индейка, курица, говядина), яичные белки (в желтках содержится большое количество калорий), творог (жирностью до 5%), молоко (натуральное или соевое до 25% жирности), сыр (жирностью не более 25%). Все эти продукты быстро утоляют чувство голода и не откладываются на боках.





Овощи зеленого цвета





Спаржа, брокколи, стручковая фасоль, огурцы, зеленый перец, горох, кабачки, авокадо.





Продукты богатые клетчаткой





Организм тратит больше калорий на расщепление клетчатки, чем она приносит. Поэтому добавьте в свой рацион кукурузу, морковь, капусту, чечевицу, отруби ржаные и пшеничные, инжир, абрикосы, миндаль, шиповник.





Чай





Заменить ужин можно чашкой горячего чая без сахара. Единственный момент: в чае (особенно в зеленом) содержится кофеин, который оказывает бодрящий эффект. Чтобы все-таки вы планируете спать ночью, то советуем заварить какой-нибудь травяной чай.





Кефир или йогурт





Если даже после чаепития вам все еще хочется есть и это не дает вам уснуть, то выпейте стакан 1%-ого кефира или съешьте натуральный йогурт.



