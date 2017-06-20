Почему нельзя пить алкоголь из пластикового стаканчика

Закупиться вкусными напитками, крепкими и не слишком, а также пластиковыми стаканчиками… Стоп! А вот о стаканчиках давайте поговорим отдельно.





Дешево и много





Когда одноразовая посуда только начала появляться, мало кто не оценил удобство, которое она способна дать. Взять хотя бы те же пикники: мало кому хочется, выпив и закусив с друзьями, отдраивать до посинения испачканную посуду. А тарелки и вилки из пластика можно просто собрать и выбросить. Да и стоят они едва ли не дешевле моющего средства.





Одноразовые стаканчики из прозрачного или цветного пластика завоевали народную любовь не только дешевизной, но и компактностью. Набор таких сосудов человек на 20 можно с легкостью уместить в небольшой сумке, тем более что и весят пластиковые стаканы всего ничего.





А между тем, пить алкогольные напитки из пластика – дело неблагодарное.













Пластиковый стакан, который поленились донести до мусорки, отравляет еще и окружающую среду.





Маленькие буковки





Покупая, скажем, йогурт или колбасу, люди смотрят на срок годности – не купить бы просроченное, а то так и отравиться недолго. Покупая пельмени, смотрят на состав: если в них соевый белок и субпродукты, едва ли они будут вкусными. Покупая пластиковые стаканчики, обычно никто ни на какие маркировки не смотрит: зачем – употреблять в пищу мы эти стаканы все равно не собираемся, используем и выбросим.





А смотреть стоит. Например, если на дне пластиковой посуды красуются буковки PP, это означает, что она изготовлена из полипропилена. Этот материал прекрасно выдерживает температуру до 150 градусов – а значит, из полипропиленовых стаканчиков можно со спокойной душой пить горячие напитки.





Их даже можно использовать для разогревания чего-нибудь в микроволновой печи. А вот жидкость, содержащую алкоголь, в такие стаканы лучше не наливать: полипропилен в контакте со спиртом начинает выделять формальдегид и фенол – вещества, которые бьют по печени и почкам, как футболист по мячу, а в больших количествах и вовсе способны привести к нарушениям зрения вплоть до слепоты.





Если на дно посуды нанесены буквы PS, то изготовлена она из полистирола. Такие стаканчики хороши для распития холодных соков, лимонадов и прочих безалкогольных прохладительных напитков.





Горячий чай в них наливать не стоит: уже при 70 градусах из полистирола выделяется токсичный стирол, который, накапливаясь в организме, способен привести к заболеваниям печени и центральной нервной системы.





Впрочем, с горячим чаем и кофе все просто – от высокой температуры стаканчики из полистирола попросту начинают трескаться; что-то вроде встроенной защиты от невежд. Если же налить в такой стакан алкогольный напиток, никаких видимых изменений не произойдет. Зато произойдут невидимые: в спиртное начнет выделяться все тот же полистирол.





Если на дно пластиковой посуды не нанесено никаких маркировок, в нее лучше вообще ничего не наливать – кто знает, из чего она сделана.









Альтернатива





Она, как всегда, есть. Во-первых, можно (не смейтесь) не пить на природе алкоголя. Во-вторых, можно по старинке взять с собой многоразовую посуду – например, складные походные рюмки и стаканы из набора туриста; их изготавливают из нержавеющей стали, и ничего токсичного они в спиртное не выделяют. И в-третьих, можно купить бумажные одноразовые стаканчики – они дешевые, легкие и абсолютно безопасные в использовании.





Хорошего вам отдыха – и берегите себя!



