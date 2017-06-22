Питание во время тренировок: 7 главных правил

Максимальный эффект от занятий в фитнес-клубе вы получите только тогда, когда организуете свой рацион.





Профессиональные спортсмены знают о питании все! Как же быть тем, кто далек от спорта, но горит желанием изменить себя к лучшему? Ваша работа в спортзале обязательно даст ошеломительный результат, если вы запомните одно: похудение лишь на 20% зависит от физических нагрузок, и на 80% от правильного питания.





Правило 1





Жесткая диета и тренировки несовместимы





И на это есть две причины:





1. Если вы будете голодать, у вас попросту не останется сил на качественную тренировку.





2. При малейшей физической нагрузке организм будет стараться избавиться от мышц, так как для их поддержания нужно колоссальное количество энергии, но откажется расставаться с жиром.





Что делать:





Приучить себя соблюдать приемы пищи 5-6 раз в день, не выходя за рамки калорийности своего рациона.





Правило 2





Перед тренировкой нужно есть





Оптимальный прием пищи перед занятием – не менее чем за 1,5-2 часа до его начала.





Перед тренировкой обязательны медленные углеводы, которые придают много энергии, повышая выносливость, и немного нежирного белка для ощущения сытости. При этом важно соблюдать размер порции: после приема пищи вы должны чувствовать легкий голод, а не тяжесть в желудке.





Нельзя есть непосредственно перед тренировкой, так как в этом случае организм будет брать энергию из пищи, а не из отложенного про запас жира.





Что съесть:





• Каша (овсянка, гречка, рис)

• Хлеб (ржаной, зерновой, с отрубями)

• Овощи (капуста, огурцы, помидоры, редис, салат)

• Белок (куриная грудка, нежирная говядина и рыба, яичный белок, обезжиренный творог, морепродукты)





Если вы тренируетесь рано утром, и у вас нет двух часов свободного времени, идеальным вариантом завтрака для вас будет овсяная каша на воде без сахара или яблоко, а зеленый чай поможет проснуться и взбодриться.





Правило 3





После тренировки углеводы есть нельзя





Если ваша цель – похудеть, избавившись от жира, дайте своему организму возможность максимально поработать и после тренировки.





Почему?





Через 15-20 минут после начала занятия запасы гликогена* в печени иссякают, и организм начинает использовать подкожный жир, расщепляя его и высвобождая энергию для дальнейшей тренировки. Приблизительно через 30-40 минут организм уже полностью переходит на сжигание жиров. Но и после тренировки процесс распада подкожного жира продолжается еще в течение 2-3 часов.





Если же сразу после тренировки съесть яблоко, банан или выпить сок, организм с радостью переключится на легкодоступные углеводы, а процесс сжигания жира сойдет на нет.





*Гликоген – это накопившиеся углеводы, которые используются в виде легкодоступного «топлива».





Правило 5





Больше белков





Интенсивные занятия заставляют организм сжигать не только жир, но и мышечную массу, которую вы укрепляете на занятиях с таким трудом! Чтобы сохранить пришедшие в тонус мышцы, сразу после тренировки и через пару часов нужна белковая пища, которая является своеобразным «строительным материалом» для их восстановления.





Что можно съесть:





• Обезжиренный творог

• Куриную грудку

• Постную говядину

• Мясо кролика

• Яичные белки

• Кальмары или нежирную рыбу





Белковое блюдо можно дополнить салатом из таких овощей, как капуста, помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, брокколи, салатный микс.





Если тренируетесь слишком поздно, никогда не ложитесь спать на голодный желудок! Это приведет не только к распаду мышц, но и к снижению обмена вещества. Для очень легкого перекуса перед сном подойдет обезжиренный кефир, творог или кусочек отварного мяса.





Спортивный ликбез: 3 принципа





Есть или не есть после тренировки – на этот счет у каждого тренера свое мнение, но все зависит от вашей цели.





Запомните разницу и сделайте выбор:





1. Белки и углеводы после тренировки едят при наборе массы и тренировках на силу, при этом употребление углеводов останавливает процесс потери подкожного жира.





2. Для расщепления жира и сохранения мышц одновременно – нужна белковая пища.





3. Отсутствие какого-либо питания после тренировки приводит не только сжиганию жира, но и потере мышечной массы, а значит, можете распрощаться с привлекательным подтянутым силуэтом.





Правило 6





Меньше жиров





Жиры замедляют усвоение белков, и по этой причине рекомендуется употреблять обезжиренные продукты, а после тренировки и вовсе отказаться от жира.





Но нельзя полностью исключать жиры из рациона:





1. Это естественная «смазка» для суставов.





2. Жир помогает сохранять и укреплять мышцы.





3. Жир принимает участие в усвоении витаминов и производстве гормонов.





Что делать:





Отказаться от животного жира (жирное мясо, птица с кожей, сало, сливочное масло) и спредов.





Выбирать продукты с пониженным содержанием жира.





Употреблять растительные масла и жирную рыбу в первой половине дня.





Учитывать калорийность, используя масло даже в самом малом количестве.





Правило 7





Пейте много воды





При недостаточном количестве воды нарушается водно-солевой баланс в организме, из-за чего снижается обмен веществ и выносливость при физических нагрузках. Как следствие – включается режим энергосбережения, организм начинает задерживать воду, процесс похудения автоматически тормозится.





Сколько пить?





Не ограничивайте себя в воде – пейте столько, сколько хотите и ни в коем случае не терпите жажду.





Национальная ассоциация спортивных тренеров (NATA) дает такие рекомендации:





1. За 2-3 часа до занятия выпивайте 500-700 мл воды.





2. За 10-20 минут до занятия – 200-300 мл воды.





3. Во время тренировки каждые 10-20 минут – 200-300 мл воды.





4. После тренировки в течение 2 часов – около 700 мл воды.





Удачи вам в спортивных начинаниях!