Названы 10 продуктов, которые не стоит употреблять на ужин

Рис





Обычно мы едим рафинированный рис. Этот продукт слишком хорошо усваивается. В нем очень много крахмалов и быстрых углеводов. Так что от риса и от других каш во второй половине дня лучше отказаться.





Шоколад





Даже маленький кусочек темного шоколада во второй половине дня нанесет большой вред как делу похудения, так и хорошему самочувствию. Во-первых, в нем слишком много сахара, то есть быстрых углеводов, а во-вторых, в его составе есть кофеин. Так что шоколад и другие сладости рекомендуется есть исключительно утром.





Булочки





Сахар и мука высшего сорта быстро поднимают уровень сахара в крови, но после сладкого пирожка он так же стремительно падает и есть хочется с новой силой. К тому же именно рафинированные продукты в первую очередь откладываются на бедрах. По этому, стоит отметить, что ничего полезного в них после промышленной обработки не остается.





Сладкие фрукты





Виноград, абрикосы, персики, арбуз, дыня считают полезными продуктами, но они содержат много быстрых углеводов. Лучше от них отказаться вечером и есть их только в первой половине дня. Но все таки виноград на ужин будет лучшым чем пироженое.





Красное мясо





Красное мясо, неважно жаренное или отварное, содержит большое количество тирозина, который повышает уровень адреналина. Поэтому лучше всего есть его с утра, к вечеру уровень адреналина придет в норму и вы сможете спокойно уснуть. В качестве легкой белковой составляющей ужина можно посоветовать белое мясо птицы и нежирную рыбу.





Копчености и колбасы





Копченое мясо, вареная и сырокопченая колбаса, буженина и прочие вкусности содержат аминокислоту терамин. Она увеличивает выработку норадреналина, вещества, отвечающего за выработку нервных импульсов. Его избыток возбуждает мозг и не дает человеку уснуть.Кроме этого, копчености слишком жирны и вредны.





Орехи





Орехи очень калорийные и очень жирные. Стоит отметить, в горсти орехов содержится до 600 Ккал. Это больше половины ежедневного рациона для худеющих. Те, кто не сидят на диетах, все же должны орехов избегать. Уж слишком в них много жира, для последней трапезы за день - не слишком здоровая и легкоперевариваемая еда.





Хрен и горчица





Хрен и горчица, а точнее острые соусы на их основе, - это то, что хорошо и надолго прогоняет сон. К тому же во второй половине дня желудочно-кишечный тракт не так активен и может не справиться с острой пищей, а это может вызвать изжогу и прочие неприятные ощущения.





Соленья





Соленые и маринованные овощи - слишком тяжелы для желудка, нередко они вызывают изжогу, которая может накрыть даже не сразу после ужина, а как раз тогда, когда вы отправляетесь спать.





Фастфуд





Это само собой разумеется, но все-таки "быстрая пища" ввошла в этот в список. Такие продукты очень жирные, соленые, часто острые, в них много сахара. Жирные котлеты на булках политы сладким соусом. Это вообще есть очень вредно, а вечером - тем более. Тяжелый желудок, как минимум, обеспечен вам на всю ночь.





Что можно есть вечером





В нашем распоряжении на ужин остаются: различная рыба (желательно не слишком жирная), ракообразные и моллюски, белое мясо птицы, кролик, практически все овощи, кисломолочные продукты, яйца, несладкие фрукты. По объему порция, съедаемая на ужин, не должна быть больше двух ваших ладоней, сложенных лодочкой.



