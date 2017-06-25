50 уникальных свойств перекиси водорода

Это одно из самых недорогих и полезных средств, которое имеет множество применений, начиная от медицинских до гигиенических и очищающих.





Перекись водорода – это бесцветная жидкость, обладающая мощными окислительными свойствами, что позволяет ей действовать, как отбеливатель.





Кроме того, эти же свойства реагируют с бактериями, вирусами, спорами и грибками, благодаря чему она действует, как хорошее дезинфицирующее средство. Интересно, что в высокой концентрации, она может служить топливом в ракетостроении.





Вот еще несколько удивительных свойств перекиси водорода.





Лечение перекисью водорода





Перекись водорода известна, прежде всего, благодаря своим лекарственным свойствам.





Очищение и дезинфекция ран





Это самое очевидное применение перекиси водорода. Если у вас дома 3-процентный раствор перекиси водорода, то ее можно применять прямо на небольшие раны, чтобы очистить их от мертвых тканей, приостановить кровотечение и предотвратить инфекцию. Рекомендуется наносить перекись водорода только один раз на рану, так как многократное использование может подавлять рост полезных бактерий, которые способствуют заживлению.





Средство от акне и фурункулов





Если у вас инфекционное акне, то вы можете ускорить процесс заживления, применяя перекись водорода на инфицированные места. Это действует также, как на раны: убивает бактерии и очищает. Но в этом случае также важно не переборщить, и наносить только один раз.





Лечение стоматита





Если у вас во рту возникли язвочки, то можно ускорить заживление, полоская рот перекисью водорода. Разбавляйте ее водой, чтобы не вызвать раздражение и образование волдырей (что может произойти при высокой концентрации перекиси водорода). Прополощите раствором рот в течение 30 секунд, выплюньте и сполосните простой водой.





Неприятный запах изо рта





Если неприятный запах изо рта не проходит даже после того, как вы почистили зубы, можете использовать перекись водорода в качестве ополаскивателя для полости рта. Полощите рот в течение 30 секунд, и вы будете удивлены результатом. Но, опять же не переусердствуйте, и используйте перекись для полоскания раз в неделю, так как перекись убивает и полезные бактерии во рту тоже.





Синусит





Следует с осторожностью применять следующий метод. Смешайте одну часть 3 % перекиси водорода с четырьмя частями воды, чтобы разбавить ее и налейте в контейнер спрея для носа. Используйте смесь для орошения носа и слегка выдуйте через какое-то время.





Простуда





От простуды нет лекарств, и перекись водорода не является исключением. Но некоторые люди утверждают, что если закапывать несколько капель перекиси водорода в уши, то поможет избавиться от инфекции, убивая вирусы простуды и гриппа.





Ушная инфекция





Капли перекиси водорода можно использовать для очищения от инфекции или закупорки уха. Однако стоит помнить, что вам все равно нужно обратиться к врачу, так как не все ушные инфекции можно вылечить самому, и они могут привести к серьезным осложнениям.





Очищение от ушной серы





Ушная сера не является инфекцией, но в случае, если она вызывает закупорку, можно использовать капли перекиси водорода, чтобы избавиться от ее избытка. Добавьте несколько капель оливкового масла к нескольким каплям перекиси водорода. Наклоните голову примерно на одну минуту, а затем повторите на другую сторону. Можно также слегка промыть уши теплой водой после этой процедуры.





Грибок стопы





Если вы страдаете от зуда на ногах, перекись водорода может стать полезным средством благодаря своим противогрибковым свойствам. Возьмите равные части перекиси водорода и воды и распылите на ноги в форме спрея. Оставьте до высыхания, а затем можете сполоснуть. Это также хорошее профилактическое средство.





Отбеливание зубов





Еще одним преимуществом использования перекиси водорода для ополоскивания рта является отбеливание зубов. Сполосните рот раствором перекиси в течение 30 секунд и сплюньте, чтобы добиться отбеливающего эффекта.





Зубная паста





Если вы не хотите использовать покупную зубную пасту, сделайте ее в домашних условиях. Для этого нужно смешать пищевую соду с перекисью водорода. Кроме того, вы можете использовать эту смесь, если забыли зубную пасту.





Зубная боль





Если у вас сильная зубная боль, и вы не можете сразу попасть на прием к стоматологу, можете попробовать следующий метод. Смешайте перекись водорода с водой и подержите смесь во рту в течение нескольких минут.





Отбеливание ногтей





Если вы хотите отбелить ногти, намочите ватный диск перекисью водорода и промокните им ногти. Благодаря этому ногти станут светлее и ярче.





Прокрасить корни





Если начинают виднеться корни у обесцвеченных волос, промокните их перекисью водорода и оставьте на полчаса, а затем смойте.





Постепенное осветление волос





Перекись водорода также можно использовать для постепенного обесцвечивания волос. Смешайте равные части перекиси водорода и воды и добавьте в пульверизатор. Распылите раствор на волосы, расческой распределите его и подождите, пока он не высохнет. Если вы будете часто прибегать к этому способу, на волосах появятся осветленные пряди.





Дезодорант





Перекись водорода можно использовать и как дезодорант, если смешать ее в соотношении 1:2 со средством для мытья посуды. Нанесите эту смесь на 30 минут и смойте. К этому средству можно прибегать в крайнем случае, если вы забыли купить дезодорант.





Детокс-ванна





Ванна с применением перекиси водорода, также называемая кислородная детокс-ванна, помогает избавить тело от токсинов и обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Наполните ванну теплой или горячей водой и добавьте 2 чашки перекиси водорода. Принимайте ванну в течение 30 минут.





Очищение контактных линз





Контактные линзы со временем накапливают отложения белков. Одним из способов избавиться от них является использование специального средства для линз или можете воспользоваться перекисью водорода. Перекись водорода является активным ингредиентом во многих средствах для очищения линз и справляется с этой задачей быстро и легко.





Дезинфекция зубных щеток





Время от времени наносите немного перекиси водорода на зубные щетки. Это помогает убить бактерии и уменьшает вероятность их попадания.





Размягчение мозолей и натоптышей





Если у вас на ногах появились мозоли и натоптыши, смягчите их, промокнув ноги в смеси перекиси водорода и воде.





Дезинфекция столешницы





Вы можете использовать перекись водорода для дезинфекции столешницы в ванной, на кухне и других поверхностей в вашем доме. Это может предотвратить распространение инфекций и тщательно очистит ваши поверхности.





Избавление от известкового налета





Чтобы избавиться от известкового налета, собирающего пыль и грязь, сначала высушите поверхность, а затем распылите на нее перекись водорода. Оставьте на несколько часов, а затем смойте зубной щеткой и мыльной водой, а затем высушите.





Очищение зеркал





Перекись водорода практически не оставит разводов на зеркале. Распылите ее на зеркало и вытрите бумажными полотенцами.





Очищение унитаза





Чтобы дезинфицировать унитаз, налейте полчашки перекиси водорода и оставьте на 20 минут. Затем почистите поверхность щеткой, как обычно. и смойте. В то же время опустите щетку для унитаза в перекись водорода, чтобы также очистить ее.





Почистить керамическую плитку





Плитка очень быстро загрязняется, накапливая пятна и мыльную пену. Перекись водорода помогает убить плесень и освежить плитку. Для применения смешайте ее с мукой до образования пасты и покройте ею керамическую плитку, накрыв пленкой. Оставьте на ночь, а с утра промойте плитку. Она вновь засверкает, как новая.





Убить плесень





Если вы обнаружили у себя дома плесень, наносите перекись водорода прямо на пораженные места, а затем вытрите поверхность.





Очищение разделочной доски





На разделочной доске скапливается большое количество бактерий, особенно если вы используете ее для нарезки мяса. Сполосните доску после использования и распылите на нее перекись. Так вы предотвратите попадание бактерий на другие продукты или инструменты.





Добавьте в посудомоечную машину





Добавьте несколько капель перекиси водорода к средству для мытья посуды, когда вы моете ее в посудомоечной машине. Также можете добавить несколько капель в средство при обычном мытье посуды.





Очистка от нагара





Если у вас есть кастрюли или сковородки с нагаром, которые сложно очищаются, используйте соду с перекисью водорода, и втирайте эту пасту в проблемные места. Оставьте на несколько минут, а затем протрите посуду, смыв теплой водой. Пищевая сода будет служить абразивным средством, а перекись помогает разбить частицы.





Дезинфекция тряпок и губок





Губки и тряпки накапливают огромное количество микробов при использовании. Когда вы их оставляете, микробы еще больше размножаются. Намочите губки в перекиси водорода или распылите ее, положив губки в раковину. Это не только позволяет обезопасить вас, но продлевает срок службы губок и тряпок, прежде чем вы их поменяете.





Очищение фруктов и овощей





Существует несколько способов применения перекиси водорода для очищения фруктов и овощей. Распылите раствор перекиси на фрукты и овощи и оставьте на несколько минут, а затем сполосните их и дайте высохнуть. Затем можете наполнить распылитель уксусом и побрызгать ими фрукты и овощи.





Хотите дольше сохранить фрукты и овощи? Наполните раковину холодной водой и добавьте четверть стакана пищевой перекиси. Опустите овощи на 20 минут в этот раствор, а затем сполосните и высушите их. Это поможет избавиться от химических веществ, которые использовали в процессе выращивания, и сохранит свежесть продуктов.





Освежить листья салата





Листья салата очень полезны для здоровья, но они склонны очень быстро увядать. Чтобы сохранить свежесть салата дольше, смешайте полчашки воды со столовой ложкой перекиси водорода (пищевой) и распылите эту смесь на листья салата.





Очистить холодильник





Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике и дезинфицировать его, протрите полки перекисью водорода. Это поможет убрать пятна от еды и убить микробы. С остатками поможет справиться пищевая сода.





Чистка ковров





Если на ковре появились трудновыводимые пятна от еды и грязи, распылите на них перекись водорода. Однако такой метод подойдет только для светлых ковров, так как перекись может осветлить темные ковры. Можете протестировать этот способ на невидном месте (например, там, где ковер спрятан за мебель).





Чистка игрушек





Маленькие дети часто берут игрушки в рот. Используйте перекись водорода, чтобы периодически протирать игрушки, коробки для игрушек и игровые зоны. Перекись безопаснее многих коммерческих чистящих средств, не вызывая раздражение легких.





Отбеливатель





Если вы ищите замену покупному отбеливателю для белого белья, можете попробовать использовать перекись водорода во время стирки. Замочите ткани примерно на полчаса, чтобы убрать желтизну с белых вещей. Но будьте осторожны и держите белые вещи подальше от цветных, чтобы они не полиняли.





Освежить скатерти и занавески





Если у вас есть белые скатерти или занавески, которые пожелтели или покрылись пятнами, намочите пожелтевшие области перекисью водорода. После этого постирайте с остальным белым бельем.





Чистка занавески для душа





Не забудьте про занавеску для душа, на которой скапливается плесень и мыльная пена. Используйте для очищения перекись водорода. Если занавеску можно постирать в стиральной машинке, сделайте это. Если же нет, почистите ее вручную.





Пятна на одежде





От некоторых пятен очень сложно избавиться, особенно от пятен крови или пота. Перекись водорода прекрасно с этим справляется. Смешайте две части перекиси водорода с одной частью моющего средства и нанесите прямо на пятна. Однако помните, что лучше всего использовать этот метод на светлых и белых вещах.





Избавление от запаха





Если некоторые вещи приобрели неприятный запах, постирайте их в смеси перекиси водорода и белого уксуса. Опять же этот способ подходит для светлых вещей.





Дезинфекция пищевых контейнеров





Со временем в пищевых контейнерах могут накапливаться остатки еды. Периодически распыляйте внутрь перекись водорода, оставляйте на несколько минут и затем сполосните и протрите их.





Дезинфекция сумки-холодильника





Сумка-холодильник также склонна накапливать остатки пищи. Вы можете протирать внутреннюю поверхность также, как пищевые контейнеры.





Дезинфекция пакетов многократного использования





Если вы много раз используете пакеты, вам нужно позаботиться и о здоровье тоже. Периодически выворачивайте пакеты наизнанку и опрыскивайте их раствором перекиси. Это дезинфицирует пакет и избавит от запахов продуктов.





Чистка увлажнителя воздуха





В увлажнителях часто накапливается плесень, поэтому важно периодически дезинфицировать их. Время от времени ненадолго включайте увлажнитель с раствором воды и перекиси водорода, чтобы убить плесень изнутри.





Ускорить рост растений





Интересный факт: перекись водорода содержится в дождевой воде. И по этой причине от дождевой воды растения растут быстрее.





Замочите семена растений в перекиси водорода, это поможет избавиться от споров грибов и ускорит время прорастания ростков. Используйте 30 мл перекиси на 2 чашки воды и замочите семена на ночь. Чтобы улучшить состояние корневой системы, распылите на нее смесь перекиси и воды В этом случае используйте одну часть перекиси водорода на 32 части воды.





Избавиться от клещей





Ели вы обнаружили клещей, распылите на них перекись водорода. Это более безопасный способ, который не загрязняет дом и окружающую среду.





Убрать водоросли из аквариума





Если вы заметили, что на стенках аквариума начали расти водоросли, то безопасным способом избавиться от них, не навредив питомцам аквариума, будет использование перекиси водорода. Однако нужно делать это осторожно.





Вам понадобится около 60 мл перекиси водорода на 250 литров воды в аквариуме. Добавляйте раствор с помощью шприца медленно в течение примерно 5 минут, и если возможно, прямо на водоросли. Когда перекись окажется на водорослях и вступит в реакцию, убив их, она быстро разбавится, превращаясь в воду и свободный кислород.





Однако помните, что некоторые аквариумные растения могут не перенести этого. Если вы добавите слишком много, вы окислите или убьете ваших питомцев. Некоторые добавляют в аквариум соломки ячменя, чтобы убить водоросли. Считается, что это действует, так как ячмень медленно высвобождает перекись водорода в небольших количествах.





Добавить кислород в пакет для переноски рыб





Переносите рыбок в пакете? Можете сделать этот процесс более комфортным, добавив перекись водорода. В этом случае не используйте жидкий раствор перекиси, а применяйте маленькие белые таблетки, которые растворяются, постепенно высвобождая кислород.





Лечение ран у животных





Перекись водорода можно использовать для лечения ран не только у людей, но и у животных, и даже рыбок. Если вы аккуратно промокнете ею рану, это удалит отмершую плоть и убьет бактерии. Однако стоит быть осторожным в отношении рыб, и нужно постараться вернуть их быстрее в воду.





Вызвать рвоту в случае отравления у животного





Если ваш питомец проглотил что-то токсичное, можно спасти его жизнь, вызвав у него рвоту с помощью 3% перекиси водорода. Это действует на собак, кошек, свиней и хорьков. Но не нужно применять этот метод у грызунов, лошадей, кроликов, птиц и жвачных животных.





Если вы предложите питомцу немного поесть, скорее всего, это вызовет рвоту. Если же он не хочет есть, отмерьте 1мм перекиси на 450 грамм веса животного (для хорька – это примерно половина чайной ложки). С помощью шприца впрысните раствор в заднюю часть рта животного. Рвота должна появиться в течение 15 минут.





Когда не нужно использовать перекись водорода!





Перекись водорода прекрасно действует при наружном применении и еще в некоторых случаях. Но не стоит ее принимать внутрь. Некоторые целители рекомендуют перекись водорода от всех болезней, начиная от гриппа и до рака. Идея состоит в том, что потребление перекиси водорода ежедневно создает среду, богатую кислородом, в котором патогенные организмы не выживают.





Однако наш организм, на самом деле, сам производит небольшое количество перекиси водорода естественным путем, но делает это таким образом, чтобы не повредить другие клетки тела. Перекись водорода заключена в полости, называемые фагосомы. Когда же вы поглощаете перекись водорода, она поступает в свободном виде и может повредить любую ткань организма через окислительный стресс. Это может стать и одной из причин рака. Потому можно навредить себе, принимая перекись водорода перорально.





Кроме того, большие дозы даже при 3-процентной концентрации могут привести к образованию пузырей на слизистой, болям в животе, диарее и рвоте. Прием внутривенно также не рекомендуется!



