7 преступлений, которые совершают женщины против своей груди

Если неправильно подобрать размер бюстгальтера, вес груди начинает давить на плечи, а не распределяется равномерно. Впрочем, и женщин с маленькой грудью проблема неправильного выбранного лифчика тоже затрагивает. Лифчики пуш-ап могут ограничивать движение ключицы и верхних ребер, что приводит к проблемам с дыханием и мышечным болям.

2. Курим

Согласно данным медицинских исследований, курящие женщины подвергают себя повышенному риску рака молочной железы. Ученые выяснили, что женщины от 20 до 44 лет, выкуривающие по пачке сигарет в день на протяжении 10 и более лет, на 60 процентов чаще страдают так называемым эстроген-рецептор-положительным раком груди, чем некурящие или мало курящие.

3. Занимаемся спортом в чем придется

Тренировка в спортзале, прыжки и пробежки без спортивного лифчика приводят к микротравмам груди и рубцам, которые потом будут болеть.

Пирсинг сосков может быть вредным depositphotos.com

4. Делаем пирсинг соска

У девушек могут нарушиться молочные протоки, что осложнит в будущем кормление ребенка. У некоторых людей позади пирсинга образовывается безвредная киста. Также вполне реальна проблема с чувствительностью груди.

5. Позволяем партнеру щипать слишком сильно

Это повреждает кровеносные сосуды точно так же, как и тесное белье.

6. Спим на животе

Сон в таком положении приводит в деформации груди – с годами она станет более плоской.

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7. Не увлажняем кожу

Хороший крем для зоны декольте сделает грудь более упругой и предотвратит появление растяжек.