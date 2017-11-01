Рецепт от MARVEL COMICS: Как быстро похудеть и поднять мышцы

Доктор подписал контракт с Marvel Comics, чтобы давать консультации по тренировкам и питанию исполнителям главных ролей.





Сам диетолог еще несколько лет назад он весил более 100 кг, но взялся за себя, научился слушать свой организм и правильно питаться. В результате он разработал свод правил, которых придерживается и сейчас.





«Цель каждого здорового человека — выглядеть подтянутым и быть энергичным», — утверждает Филип.





Не покупайте обезжиренные продукты и напитки





«Откажитесь от диетических продуктов с низким содержанием жира или даже полностью обезжиренных. Избегайте и тех, на которых написано, что в них нет или почти нет сахара. Скорее всего, в этих продуктах и напитках содержатся различные красители и заменители, которые точно не пойдут на пользу вашему организму».





Фитнес-батончики — не лучшая идея для перекуса





«Меня часто спрашивают, какой тип белкового батончика выбрать. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, — такого понятия не существует. Неужели хоть один батончик напоминает вам вкус лосося, курицы или стейка?! Скорее всего, они похожи на шоколадное печенье. А это значит, что в батончиках содержится сахар и низкосортный белок. Лучше просто съешьте 12 миндальных орехов или зеленое яблоко».





Скажите «нет» всем молочным продуктам





«Молочные продукты негативно влияют на ваше пищеварение, вызывая вздутие живота. Из-за этого организм дольше насыщается кислородом, а это сказывается не только на весе, но и состоянии кожи, а также запасе энергии. Максимум, который вы можете себе позволить, — немного сливок в кофе, но только если вы выпиваете за день всего одну чашку».





Не доверяйте БАДам для похудения





«Никогда не полагайтесь на подобные БАДы. Даже если производитель красиво расписывает, как они расщепляют жиры и приводят фигуру к совершенству, не верьте этим обещаниям».





Запомните простые правила здорового питания





«У всех людей разный метаболизм, но есть правила в питании, которые одинаковы для всех. Вы должны потреблять достаточно рыбы, крахмалистых углеводов (картофель, рис и батат), мяса птицы, свежих фруктов и овощей. И запомните: никаких углеводов на ночь, если не хотите, чтобы они превратились в жир!





На ужин должна приходиться самая большая порция белка за день. Это как раз то время, когда ваше тело может отдохнуть и использовать полученный белок для восстановления мышечной ткани. Лучшим вариантом станут овощи на пару и не слишком жирная рыба».





Пейте больше чистой воды





«Этот совет вы наверняка сто раз слышали от любого диетолога. Но он самый эффективный, особенно для борьбы с лишним весом. Причем, у каждого человека должна быть своя доза воды на день: на каждый килограмм — 50 мл воды».



