Что спасет от тромбов: способы избежать инсульта

ежим дня и неправильное питание представляют большую опасность, чем все остальные гипотетические проблемы.





Инфаркты и инсульты, варикоз и геморрой, тромбофлебит и многие другие подобные заболевания сегодня можно встретить у очень молодых людей. По заявлениям ВОЗ, все эти болезни заметно молодеют из года в год.





Причиной тому является слишком густая кровь. Затруднение передвижения крови вызывает кислородное голодание всего организма, особенно опасно такое состояние для мозга.





Исправить ситуацию возможно достаточно простыми методами. Начни использовать их прямо сегодня и не попадай в печальную статистику заболеваний.





1. Вода.





По мнению специалистов, подавляющее большинство людей испытывает дефицит воды. Никакая диета и лекарственные препараты для крови не помогут справиться с ситуацией, если организм не получает достаточного количества естественной влаги. Для взрослого человека эта норма составляет 1,5 – 2 литра воды в день, если врач не назначил иначе.





2. Продукты, которые используются для разжижения крови:





Оливковое масло;

Льняное масло;

Семечки подсолнечника;

Свекла;

Морская рыба;

Помидоры;

Овсянка;

Малина;

Черника;

Клюква;

Цитрусовые, особенно лимон;

Корень имбиря;

Чеснок и лук.

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Для того, чтобы ощутить эффект от этих продуктов, включай их в свой рацион как можно чаще. Ежедневно несколько продуктов из этого списка должны появиться у тебя на столе.





3. Продукты, которые стоит ограничить или исключить при густой крови:





Белый хлеб из чистой рафинированной муки высшего сорта;

Все соленые продукты;

Жирные молочные продукты: сливочное масло, сливки;

Бананы - при условии злоупотребления этим продуктом;

Чечевица - при условии злоупотребления этим продуктом;

Шиповник, зверобой, тысячелистник - при условии бесконтрольного приема отваров и настоев.





4. Приводят к повышению вязкости крови:





Некоторые медицинские препараты: мочегонные и гормональные лекарства. Именно поэтому их категорически нельзя употреблять без назначения врача.

Вредные привычки: курение и алкоголь.





5. Отдельным пунктом стоит выделить важность посильной физической нагрузки, желательно на свежем воздухе!



