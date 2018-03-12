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Леди
Красота и здоровье
11 марта 18, 19:38
ТОП-10 упражнений для тонкой талии
талия
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Упражнения для талии.
1. Исходное положение – встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч, руки опустите. Поверните туловище влево и одновременно отведите руки влево. Вернитесь в исходное положение. Проделайте тоже самое в другую сторону. Повторите упражнение 10 раз влево и 10 раз вправо. 
 
2. Исходное положение – встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните в локтях ладонями вниз и поднимите их до уровня груди. Поворачивайте туловище вправо и влево. Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону.

3. Исходное положение – встаньте прямо на цыпочки, поднимите руки вверх, голову держите прямо. Пройдите по комнате таким образом в течении 2-3 минут.

4. Исходное положение – встаньте на колени. Сядьте на пятки. Наклоните туловище влево, затем вправо. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз.

5. Исходное положение – встаньте на колени. Затем левую ногу вытяните в сторону, правую руку слегка согните и поднимите вверх, левую руку отведите за спину. Наклоните туловище влево, затем вправо. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ногу. Повторите упражнение 15 раз в каждую сторону.

6. Исходное положение – встаньте на колени. Из этого положения сядьте на пятки, руки отведите в стороны. Туловище и голову поверните вправо, правое плечо отведите назад, затем тоже самое сделайте в другую сторону. Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону.

7. Исходное положение – стоя. Встаньте на правое колено, руки разведите в стороны. Повернитесь вправо и одновременно наклоните туловище назад, правой рукой коснитесь правой стопы. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ногу. Повторите упражнение 20 раз.

8. Исходное положение – встаньте на колени. Из этого положения сядьте на пятки. Вытяните руки вперед и упритесь ими в пол. Голову вытяните так, чтобы она оказалась между руками. Упираясь в пол руками, вновь встаньте на колени. Выполните упражнение 15 раз.

9. Исходное положение – встаньте на колени, руки опустите вдоль туловища. Из этого положения сядьте на пятки, наклонитесь вперед, руки отведите назад наверх. Выпрямите туловище и возвратитесь в исходное положение. Повторите упражнение 20 раз.

 
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