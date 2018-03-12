ТОП-10 упражнений для тонкой талии

1. Исходное положение – встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч, руки опустите. Поверните туловище влево и одновременно отведите руки влево. Вернитесь в исходное положение. Проделайте тоже самое в другую сторону. Повторите упражнение 10 раз влево и 10 раз вправо.

2. Исходное положение – встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните в локтях ладонями вниз и поднимите их до уровня груди. Поворачивайте туловище вправо и влево. Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону.





3. Исходное положение – встаньте прямо на цыпочки, поднимите руки вверх, голову держите прямо. Пройдите по комнате таким образом в течении 2-3 минут.





4. Исходное положение – встаньте на колени. Сядьте на пятки. Наклоните туловище влево, затем вправо. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз.





5. Исходное положение – встаньте на колени. Затем левую ногу вытяните в сторону, правую руку слегка согните и поднимите вверх, левую руку отведите за спину. Наклоните туловище влево, затем вправо. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ногу. Повторите упражнение 15 раз в каждую сторону.





6. Исходное положение – встаньте на колени. Из этого положения сядьте на пятки, руки отведите в стороны. Туловище и голову поверните вправо, правое плечо отведите назад, затем тоже самое сделайте в другую сторону. Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону.





7. Исходное положение – стоя. Встаньте на правое колено, руки разведите в стороны. Повернитесь вправо и одновременно наклоните туловище назад, правой рукой коснитесь правой стопы. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ногу. Повторите упражнение 20 раз.





8. Исходное положение – встаньте на колени. Из этого положения сядьте на пятки. Вытяните руки вперед и упритесь ими в пол. Голову вытяните так, чтобы она оказалась между руками. Упираясь в пол руками, вновь встаньте на колени. Выполните упражнение 15 раз.





9. Исходное положение – встаньте на колени, руки опустите вдоль туловища. Из этого положения сядьте на пятки, наклонитесь вперед, руки отведите назад наверх. Выпрямите туловище и возвратитесь в исходное положение. Повторите упражнение 20 раз.



