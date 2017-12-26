Как добиться белизны зубов

К сожалению, потемнение или пожелтение эмали во многом, зависит от генетических данных человека, однако существуют общеизвестные факторы, которые также способны изменить цвет зубов. Поэтому, чтобы добиться белизны зубов, нужно, в первую очередь, следить за свои образом жизни и питанием.





Почему цвет эмали подвергается изменению?





Прежде всего, нужно сказать, что белые зубы – это зубы с белой эмалью. Поэтому все изменения, которые происходят с цветом зубов – это изменения эмали, которую очень легко повредить.





Так, например, кофе, ягоды, сладости разрушают зубную эмаль, придавая ей определенный оттенок. Поэтому не зря стоматологи рекомендуют чистить зубы после каждого приема пищи. Как бы вам не было лень это делать, по крайней мере, таким образом можно избежать негативных результатов употребления той пищи, которую мы едим каждый день. Последствием негативных факторов также может быть и зубной камень, который появляется в результате курения. Чтобы добиться белизны зубов, нужно бросить курить и, конечно же, тоже лечение зубов никто не отменял.





Способы отбеливания зубов





Кроме этого, обрести зубы с белоснежной эмалью можно также механическими воздействиями. В современных стоматологических клиниках существует несколько способов отбеливания.





Первый – это профессиональное отбеливание. Оно осуществляется с помощью отбеливающего геля, который наносят на зубы. При этом используется специальное световое воздействие. Таким образом, зубы покрываются фтором, и пациент получает ожидаемый результат.





Второй способ, позволяющий добиться белизны зубов – это лазерное отбеливание. Процесс его проведения идентичен профессиональному отбеливанию, разница только в том, что при лазерном отбеливании гель активизируется с помощью лазерного излучения, а не светового.





Кроме перечисленных процедур, предлагаемых в стоматологических клиниках, отбеливанием зубов можно заняться самостоятельно и в домашних условиях. Для этого можно использовать зубные пасты или специальные капы с раствором, имеющим отбеливающий эффект. Однако перед использованием капы рекомендуется проконсультироваться со стоматологом.



