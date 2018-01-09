Эти продукты на завтрак испортят ваш день

Какие блюда точно не подойдут для начала дня, рассказывает специалист по правильному питанию Мария Андреева.





Апельсиновый сок и бутерброды с колбасой

Апельсиновый сок с утра может привести к появлению аллергии и проблемам с пищеварением. Кислота, содержащаяся во всех без исключения цитрусовых, раздражает слизистую желудка, поэтому есть риск получения гастрита из-за регулярного употребления сока из них натощак. Что касается бутербродов с колбасой, то последняя имеет в своем составе не только мясо, но и почти всю таблицу Менделеева: красители, консерванты. Соответственно, гастрит, появившийся от употребления апельсинового сока, вполне может стать хроническим на фоне бутербродов.





Стакан холодной воды и салат из овощей

Начинать свое утро со стакана свежей воды считается правильным и полезным. Однако не во всех рекомендациях уточняется, что она должна быть теплой, а не холодной. Последняя — прямой путь к нарушению метаболизма, его замедлению, набору лишнего веса, а у женщин на фоне употребления холодной воды по утрам могут даже появиться изменения в цикле. Салат из овощей, заправленный оливковым маслом, — замечательное блюдо на обед или ужин, но не на завтрак. Утром наш организм еще не проснулся, поэтому не готов к перевариванию овощей. Сами по себе овощи — пища не особо тяжелая, просто в них содержатся кислоты, которые могут привести к излишнему газообразованию во второй половине дня.





Жареная картошка с мясом

Трудно найти продукт, который был бы настолько недиетическим и калорийным, как жареная картошка. Это липидно-гликемический продукт, употребление которого ведет к увеличению веса, ведь масло, на котором происходит приготовление, моментально откладывается в организме в виде жировых запасов. Для того чтобы переварить кусок мяса, организму с утра необходимо столько энергии, что вместо того, чтобы взбодриться, он снова захочет спать. Завтрак должен быть легким и при этом питательным, побуждать двигаться, а не впадать в анабиоз.





Суп

Многие мужчины любят начинать свое утро с борща или солянки. Сильный пол супов на овощных бульонах не ест, ведь блюдо должно быть наваристым и вкусным. Мясной бульон — это не таблица Менделеева, но то, что там есть химические вещества для роста и антибиотики, которые скармливались животным, это стопроцентно. Мясной бульон как минимум будет содержать креатин, тетрациклин, экстракты, жир и практически ноль полезных веществ, потому что длительное кипение их уничтожило. Отдельно хочется сказать насчет костных бульонов: это еще более вредно, экстрактов в костях еще больше, бульон быстро всасывается, минуя печень, и ведет к возникновению песка и камней в желчном пузыре и почках.





Чашка кофе

Это совершенно недопустимо! Кофе натощак — огромный вред для вашего здоровья и удар по желудку, поджелудочной и сердцу. К тому же этот напиток обладает еще и мочегонным эффектом. Запомните, его следует пить в конце трапезы и никак иначе.





Готовые завтраки

Молоко и хлопья, шоколадные шарики, звездочки — излюбленный продукт не только детворы, но и многих взрослых. Такие завтраки — это быстрые углеводы, которые перевариваются моментально, следовательно, чувство голода возникнет гораздо раньше, чем придет время обеда, а значит, вы съедите больше и заодно наберете лишний вес.





Булочки и пирожные

Любые продукты, содержащие в своем составе дрожжи, к тому же употребляемые натощак, ведут к вздутию живота и серьезным нарушениям пищеварения. А торты и пирожные не стоит есть «до обеда»: ваша поджелудочная железа еще не успела проснуться, сладкое натощак может нанести непоправимый вред как ей, так и печени. Кроме пищеварительной функции от сладкого может пострадать и мозговая активность: вам будет труднее сосредоточиться в течение всего дня.



