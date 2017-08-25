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Леди
Красота и здоровье
23 августа 17, 23:04
Ученые назвали лучшее время для секса, спорта и еды
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Исследователи провели масштабный опрос, с помощью которого определили идеальный распорядок дня.

В опросе, инициированном Forza Supplements, приняло участие около 1000 человек. Участникам предложили фиксировать время, когда повседневные занятия (еда, работа, секс, занятия спортом) – у них получались наиболее эффективно. 

В результате исследования ученые пришли к следующим выводам:

6:45 утра – лучшее время для пробуждения;

7:30 утра – идеальное время для секса, при условии, что вы с партнером проснулись за 45 минут до этого времени. Эндорфины, которые выделяются при занятиях любовью, снижают уровень артериального давления и помогают справиться со стрессом в течение дня;

9:45 – через 3 часа после пробуждения достигается максимальный уровень работоспособности и концентрации внимания;

10:45 – пик стресса. Поэтому в это время будет целесообразно устроить себе небольшой перерыв;

12:15 – отличное время, чтобы пообедать. 


Около 3 часов дня многие люди чувствуют упадок сил
Около 3 часов дня многие люди чувствуют упадок сил  depositphotos.com

15:30 – в это время многие люди снова чувствуют усталость и сонливость; 

18:00 – идеальное время для ужина. 

В 18.10 – можно позволить себе бокал вина. Исследователи считают, что алкоголь следует употреблять не менее чем за 4 часа до сна: именно столько времени необходимо печени, чтобы восстановиться.

Что касается спорта, около половины участников опроса считают, что лучше всего заниматься бегом по утрам (в 7.00), а оптимальное время для силовых тренировок – 18:30, после того, как трудовой день уже закончен.

Если при таком режиме ты отправишься в кровать в 22:10, то заснешь уже через 20 минут, считают ученые.

Источник: ivona
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