Дыня и красота

Применение дыни в косметических целях делает кожу упругой и гладкой, убирает веснушки и пигментные пятна, придает блеск и силу волосам. Лосьоны и маски из дыни делают кожу подтянутой, сглаживают морщинки.

Молочко для сухой кожи



Соедините по 2 ст.л. минеральной воды, сока дыни и молока и протирайте лицо утром и вечером. Свежий состав готовьте ежедневно.



Маска для жирной кожи



Смешайте 1 яичный белок, 2 ст.л. мякоти дыни и 1 ст.л. кефира. Состав нанесите на декольте и кожу лица на 15 мин. Смойте теплой водой.



Компресс от пигментных пятен и веснушек



Отожмите сок дыни через марлю. В другом куске марли сделайте прорези для носа, рта и глаз и обмакните в дынный сок. Положите компресс на лицо и держите 15 минут. Смойте теплой кипяченой водой.



Омолаживающая маска



Размятую мякоть дыни нанесите на кожу лица, предварительно ее очистив. Остатки снимите ватным диском и нанесите питательный крем.



Маска от выпадения волос



Отожмите из мякоти дыни стакан сока и нанесите на предварительно вымытые волосы. Оберните голову целлофаном и полотенцем. Держите 40-50 минут и ополосните волосы прохладной водой.



Не выбрасывайте дынные семечки и корки! Они не менее ценны, чем мякоть. Пропустите их через соковыжималку и запивайте половиной стакана съеденные кусочки дыни.



Употребляйте семена дыни по 3-5 в день, можно с медом. Они богаты цинком и заметно улучшают состояние волос и кожи.