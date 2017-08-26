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Леди
Красота и здоровье
26 августа 17, 00:50
Дыня и красота
Дыня
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Душистый, сладкий, с медовыми нотками аромат дыни не позволяет пройти мимо прилавка с этой южной гостьей. Прихватите ее на десерт, а заодно попробуйте применить ее «наружно». Дыня заменит вам десяток баночек и тюбиков с косметическими средствами.

Применение дыни в косметических целях делает кожу упругой и гладкой, убирает веснушки и пигментные пятна, придает блеск и силу волосам. Лосьоны и маски из дыни делают кожу подтянутой, сглаживают морщинки. 

Молочко для сухой кожи 

Соедините по 2 ст.л. минеральной воды, сока дыни и молока и протирайте лицо утром и вечером. Свежий состав готовьте ежедневно. 

Маска для жирной кожи 

Смешайте 1 яичный белок, 2 ст.л. мякоти дыни и 1 ст.л. кефира. Состав нанесите на декольте и кожу лица на 15 мин. Смойте теплой водой. 

Компресс от пигментных пятен и веснушек 

Отожмите сок дыни через марлю. В другом куске марли сделайте прорези для носа, рта и глаз и обмакните в дынный сок. Положите компресс на лицо и держите 15 минут. Смойте теплой кипяченой водой. 

Омолаживающая маска 

Размятую мякоть дыни нанесите на кожу лица, предварительно ее очистив. Остатки снимите ватным диском и нанесите питательный крем. 

Маска от выпадения волос 

Отожмите из мякоти дыни стакан сока и нанесите на предварительно вымытые волосы. Оберните голову целлофаном и полотенцем. Держите 40-50 минут и ополосните волосы прохладной водой. 

Не выбрасывайте дынные семечки и корки! Они не менее ценны, чем мякоть. Пропустите их через соковыжималку и запивайте половиной стакана съеденные кусочки дыни. 

Употребляйте семена дыни по 3-5 в день, можно с медом. Они богаты цинком и заметно улучшают состояние волос и кожи.
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