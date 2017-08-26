В каких овощах и фруктах меньше всего пестицидов

Вполне логично, что овощи и фрукты, на которых оседает меньше всего пестицидов, имеют толстую кожуру. Это прежде всего ананасы, арбузы, дыни. Даже если их обрабатывают химикатами, кожуру мы все равно выбрасываем. Отпугивает насекомых и сильный естественный запах некоторых сельхозкультур. Самые яркие примеры – спаржа и лук. Это значит, что для их выращивания фермеры априори используют минимум пестицидов. Оба критерия помогут сделать верный выбор. И этой информацией не стоит пренебрегать, ведь дети особенно подвержены воздействию пестицидов. Эти вредные вещества могут вызывать аллергию, заболевания ЖКТ и даже повышают риск развития раковых заболеваний. К тому же, почти все дети очень любят фрукты, и доля их в ежедневном рационе довольно высока.

Как же быть? Не у всех плодов толстая кожура, и далеко не все такие пахучие, как лук. Выбор стоит делать в пользу органических овощей и фруктов. Такой ход может существенно снизить количество вредных веществ, употребляемых в пищу. Если у вас в семье часто едят овощи и фрукты, переход на органические продукты может уменьшить потребление пестицидов на 80%. Но все же, польза от употребления в пищу большого количества растительной пищи перевешивает возможный риск от пестицидов. Педиатры в один голос утверждают: главное, чтобы ваши дети ели фрукты и овощи, а органические они или нет – неважно.

Еще одно правило: независимо от того, какие продукты вы покупаете (обычные или органические), следите за тем, чтобы они были выращены у нас в стране, а еще лучше – в вашем регионе. Доказанный факт: в привозных овощах и фруктах содержится больше пестицидов, чем в отечественных.

И, наконец, наглядная подсказка: мы подготовили два рейтинга, которые лучше всегда держать под рукой. В них перечислены фрукты и овощи с наименьшим и наибольшим содержанием пестицидов соответственно.

ТОП-15

Как правило, на этих продуктах оседает меньше всего пестицидов:





1. Репчатый лук.

2. Кукуруза.

3. Ананас.

4. Авокадо.

5. Спаржа.

6. Сладкий горошек.

7. Манго.

8. Кабачок.

9. Дыня.

10. Киви.

11. Капуста.

12. Арбуз.

13. Картофель.

14. Грейпфрут.

15. Грибы.