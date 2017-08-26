Как выбрать самый вкусный арбуз

Он считается лучшим природным мочегонным средством, который выводит соли и шлаки, а потому его нередко рекомендуют врачи - при подагре, заболеваниях почек, печени, сердца и желудка. Кроме того, в арбузе содержится много железа, поэтому его вводят в рацион больных анемией. Полезно грызть арбузные семечки - их масло по своим качествам напоминает миндальное.



Но нередко в погоне за урожаем среднеспелые сорта стимулируются азотными удобрениями, что сказывается на нашем здоровье, отмечает РИА ";Новости";. При поступлении в организм человека нитраты (сами по себе безопасные) превращаются в другие соли азотной кислоты - нитриты. Нитриты подавляют клеточное дыхание. В высоких дозах они снижают работоспособность, вызывают чувство усталости. Возможны головокружения, обмороки. Также возможно обострение хронических заболеваний сердца, пишет medicinform.net.



Взрослый человек легко переносит дозу 150-200 мг в день. Предельно допустимая доза - 500 мг в день, при поступлении в организм 600 мг нитратов и более наступает отравление. Для тяжелого отравления маленького ребенка достаточно 40-50 мг. Почти ежегодно на юге России и в Крыму гибнет несколько десятков детей от 2 до 5 лет. Причина - ломоть арбуза или дыни. 80-100 мг нитратов, содержащихся в нем, никак не отразятся на взрослом, но могут быть смертельны для маленького ребенка.



Агентство приводит пять признаков нитратного арбуза:

постучите по арбузу - ощущение, словно бьете по приспущенному мячу; срез гладкий и даже глянцевый на вид, хотя должен светиться сахарными крупинками; если раскрошить мякоть в стакан с водой, то вода станет розовой или красной, здоровый арбуз сделает жидкость просто мутной; мякоть бледная с толстыми прожилками; если при сжатии арбуз не трещит, но на вид зрелый, значит, созрел он не без чужой ";помощи";.

В то же время, первый показатель естественной спелости арбуза - сухая плодоножка (хвостик на верхушке плода). Арбузиха (след от цветка на нижнем ";полюсе"; плода) - лишь анатомический дефект цветка, со спелостью он никак не связан.



Считается, что спелый арбуз должен звенеть, если по нему похлопать ладонью. На самом деле звук зависит от того, размягчилась внутри мякоть или нет. Как раз зеленый плод и будет звенеть, а спелый арбуз должен быть глухим.

Треск, который издает арбуз, если его сжать руками, - хороший признак. Такой товар можно смело покупать.



Земляное пятно внизу на боку, желательно, должно быть желтым, а не белым.



Спелый арбуз можно легко оцарапать - проведя по нему ногтем, вы без труда снимете верхний слой кожуры.

Напомним, что ранее санитарно-эпидемиологическая служба Киева призвала жителей столицы не покупать арбузы и дыни в местах стихийной торговли.