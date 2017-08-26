Когда лучше всего пить кофе: польза и вред напитка

Эта статья – для тех, кто любит кофе, но знает о его вредных свойствах и ищет пути их уменьшения.





Польза и вред кофе – это две стороны одной медали. Как известно, кофе оказывает сильнейшее влияние на нервную систему человека. И для многих людей этот довод – из числа хороших. Да, но «кофе оказывает сильнейшее влияние на нервную систему человека»! И этот же довод для других людей – из числа негативных. Вас беспокоит взгляд на кофе с точки зрения негатива? Давайте вместе поищем выход.





ЕСЛИ ПИТЬ КОФЕ НАТОЩАК





Польза кофе «умножается на ноль», если пить его натощак. И с этой точки зрения реклама о кофе для полусонных людей просто безответственна и, по большому счету, должна запрещаться структурами, которые следят за состоянием здоровья нации. У нас такие есть? Судя по всему, нет. Поэтому спасение утопающих…

Что же происходит с желудком, если первое, что он встречает с каждым новым днем – это кофе? В этом месте нам нужно забыть о стимулирующем влиянии кофеина, это полезное или вредное качество кофе отходит на второй план. И сосредоточиться на влиянии кофе на желудок, печень и поджелудочную железу.





Хлорогеновые кислоты, которыми так богато кофе, немедленно создают в желудке кислую среду. Отсюда – сильнейшее раздражение слизистой желудка, изжога. Раздраженная слизистая, защищаясь, выбрасывает соляную кислоту и она тоже включается в процесс «раздраконивания» желудка. Если у вас нет привычки сразу же после чашечки кофе натощак съесть хоть что-то, ситуация становится еще тяжелее. Выделившейся соляной кислота нечем заняться и она принимается переваривать желудок. Сюжет из фильма ужасов, правда? Но в реальности это – гастрит, чуть позже – язва, а в перспективе, при совпадении ряда других факторов, которых у каждого из нас – масса, это визит к онкологу.





Таковы факты. Пить кофе натощак или нет – решать вам.













ПИТЬ ЛИ КОФЕ ПОСЛЕ ЕДЫ





Польза кофе, если пить его сразу после еды, тоже весьма сомнительна. Ведь содержащиеся в кофе ферменты нарушают процесс первичной обработки пищи ферментами желудка. Отсюда – нарушение пищеварения, застаивание пищи в желудке, ее подгнивание. То есть пить кофе сразу после еды – плохо.





ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ КОФЕ





Если вы хотите получить от кофе только пользу (с точки зрения пищеварения, без учета его влияния на нервную систему, которое, как мы уже говорили, неоднозначно), пейте через час после еды. Выделенная под воздействием ферментов из кофе соляная кислота включится в процесс переваривания пищи и не принесет вреда организму.



