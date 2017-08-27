5 продуктов, которые разжижают кровь

Чтобы не допустить тромбоза, гипертонии, инфаркта или инсульта, важно соблюдать питьевой режим и следить за своим рационом. Мы собрали десятку лучших продуктов для разжижения крови.





1. Льняное масло

Льняное масло богато жирными кислотами и другими полезными веществами, что нормализуют липидный обмен, существенно снижает уровень вредного холестерина, уменьшает темпы развития атеросклероза и тромбов. Благодаря такому действию льняное масло считается одним из лучших продуктов для разжижения крови. Но чтобы достигнуть желаемого результата, нужно правильно употреблять льняное масло. Оптимальный вариант – выпивать столовую ложку масла утром натощак. Очень важно делать это ежедневно, чтобы держать холестерин под контролем. При этом не стоит пытаться уменьшить вязкость крови с помощью льняного масла, если у вас желчнокаменная болезнь или склонность к диарее.





2. Морепродукты и рыба

Лучшие продукты для разжижения крови – это креветки, кальмары, моллюски, тунец и камбала. Они должны присутствовать в вашем меню хотя бы дважды в неделю. Необходимая порция – 200 граммов. Готовьте салаты из морепродуктом и рыбы, используйте их в качестве основного блюда. Важно условие – минимум тепловой обработки. Дело в том, что уменьшить вязкость крови помогает аминокислота таурин, которая уничтожается при интенсивной тепловой обработке. Собственно, таурин очень важен для нашего здоровья: он поддерживает зрение, сердце, защищает от злокачественных новообразований. Если вы заметили, что пополнять запасы таурина с помощью продуктов питания вам не удается, принимайте добавки.





3. Морская капуста

Морская капуста богата йодом, а также веществами, которые улучшают усвоение белков, железа и фосфора. При этом регулярное употребление морской капусты существенно снизит уровень вредного холестерина и поможет снизить вязкость крови. Можно готовить салаты из морской капусты или перемалывать сухую ламинарию, употребляя ее затем вместо соли.





4. Орехи

В разных видах орехов содержится большое количество белка, кальция, калия, магния и других минералов. С точки зрения лучших продуктов для разжижения крови лидирует грецкий орех, кешью и миндаль, которые содержат много аргинина – аминокислоты, под влияние которой образуются вещества, снижающие вязкость крови. Конечно, орехи очень высококалорийны. Но старайтесь съедать 30 грамм грецких, кешью или миндаля каждый день. А потом – на пробежку!





5. Помидоры

Если в вашем ежедневном рационе будут помидоры, то беспокоится о густоте крови и высоком холестерине не придется. Ликопин, что входит в состав помидоров, отвечает за их красный цвет, а также расщепляет жиры, благотворно влияет на сердце, защищает от рака и снижает риск образования тромбов. Именно благодаря этому антиоксиданту помидоры относятся к группе продуктов для разжижения крови.







