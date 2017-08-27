Капуста - лучшее средство от артрита

Органическое соединение сульфорафан, которое содержится во всех видах овощей семейства капустных, помогает избавиться от болей в суставах, обладает антибактериальным и противораковым свойством.



Людям пожилого возраста рекомендуется употреблять в пищу белокочанную и цветную капусту, а также брокколи, пишет Врач.TV.