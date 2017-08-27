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Леди
Красота и здоровье
26 августа 17, 23:23
Капуста - лучшее средство от артрита
капуста
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Британские ученые из Университета Восточной Англии нашли превосходное средство для профилактики артрита.
Органическое соединение сульфорафан, которое содержится во всех видах овощей семейства капустных, помогает избавиться от болей в суставах, обладает антибактериальным и противораковым свойством.

Людям пожилого возраста рекомендуется употреблять в пищу белокочанную и цветную капусту, а также брокколи, пишет Врач.TV.
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